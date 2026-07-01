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Biletowa rewolucja na Słowacji. Jeden bilet na wszystkie środki transportu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (20:58)

Od 1 lipca na Słowacji pasażerowie mogą korzystać z nowego, zintegrowanego systemu zakupu biletów komunikacyjnych. Dzięki platformie „Cyryl” wystarczy jeden bilet, by podróżować różnymi środkami transportu i u różnych przewoźników na terenie całego kraju.

Biletowa rewolucja na Słowacji. Jeden bilet na wszystkie środki transportu
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Samo451) /Shutterstock
  • Od 1 lipca na Słowacji działa zintegrowany system „Cyryl”, umożliwiający zakup jednego biletu na różne środki transportu.
  • Bilety można kupować przez platformę internetową, a wkrótce także przez aplikację mobilną (obecnie w fazie testów).
  • System nie obejmuje prywatnych przewoźników bez państwowego wsparcia.
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Nowy system „Cyryl” to rewolucja w słowackiej komunikacji publicznej. Od teraz, aby przejechać z punktu A do punktu B, nie trzeba już kupować kilku biletów u różnych przewoźników. Wystarczy jeden bilet, który obejmuje całą trasę – niezależnie od liczby przesiadek i firm obsługujących dany odcinek. System automatycznie wylicza cenę i informuje pasażera, ile czasu pozostało do odjazdu.

Dostępność online i w aplikacji

Zakup biletu możliwy jest przez platformę internetową, a w najbliższym czasie również przez specjalną aplikację mobilną. Choć aplikacja miała być dostępna już od środy, na razie użytkownicy widzą komunikat o trwających pracach. Mimo to korzystanie z systemu przez stronę internetową – także na urządzeniach mobilnych – przebiega bez większych problemów.

System „Cyryl” dostępny jest również w języku polskim, jednak bilety można kupować wyłącznie na trasy wewnątrz Słowacji.

Ułatwienia dla pasażerów i wyzwania

Nowe rozwiązanie ma na celu uproszczenie podróży po kraju, gdzie w każdym regionie działają różni przewoźnicy. Dzięki „Cyrylowi” pasażerowie nie muszą już martwić się o rozliczenia między firmami – wszystko odbywa się automatycznie i bez ich udziału.

Warto jednak zaznaczyć, że system nie obejmuje przewoźników, którzy nie korzystają z państwowego wsparcia, takich jak popularny czeski RegioJet czy niektóre dalekobieżne linie autobusowe.

Nowy system spotkał się z pewną krytyką ze strony osób starszych i mniej zaznajomionych z obsługą internetu. Do wylegitymowania się biletem przed konduktorem wymagany jest kod QR, co może stanowić problem dla użytkowników starszych telefonów. Ministerstwo transportu zapewnia jednak, że nadal będzie możliwy zakup biletów w formie papierowej.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Słowacja bilet

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