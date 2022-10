Niedźwiedź zaatakował biegacza na Słowacji. 38-latek trenował na szlaku turystycznym w paśmie górskim Mała Fatra.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło po południu. 38-latek, który trenował na szlaku turystycznym w paśmie górskim Mała Fatra, został w pewnym momencie zaatakowany przez niedźwiedzia.

Najpierw pogryzł go po twarzy i głowie, a następnie wracał do niego jeszcze dwa razy i poranił go po rękach nogach i tułowiu.

Mężczyzna przeżył.

Ratownicy znieśli go do doliny i przekazali załodze karetki pogotowia.