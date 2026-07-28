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Słowacja: Gdy bukszpan uschnął, do akcji wkroczył pędzel z farbą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (18:26)

Ze Słowacji dotarły wieści o podtrzymaniu oryginalnej praktyki. Na terenie siedziby Macierzy Słowackiej w mieście Martin uschnięte krzewy bukszpanu zostały pomalowane zieloną farbą. Jak wyjaśnili zarządcy obiektu, miało to poprawić wygląd dziedzińca przed międzynarodowym festiwalem Słowaków mieszkających za granicą.

Słowacja: Gdy bukszpan uschnął, do akcji wkroczył pędzel z farbą
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Według wspomnianych administratorów roślin nie dało się już uratować, dlatego zdecydowano się na takie rozwiązanie. Koszt prac wyniósł około 300 euro.

Zdjęcia intensywnie zielonego żywopłotu szybko trafiły do internetu i wywołały falę komentarzy. 

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Wielu internautów porównywało tę sytuację do tzw. wiosek potiomkinowskich, czyli działań mających stworzyć jedynie pozory porządku i estetyki. Pojawiły się również nawiązania do praktyki malowania trawy na zielono, znanej z dawnych czasów w wojsku.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć także przerobione zdjęcia przedstawiające ministrę kultury Martinę Szimkovičovą oraz ministra finansów Ladislava Kamenickiego z pędzlami w dłoniach. Wiadomo, że oboje w wolnych chwilach chętnie malują. Pojawiły się też spekulacje, że odświeżenie żywopłotu miało związek z planowaną wizytą premiera Roberta Ficy, jednak informacje te zostały zdementowane – premier nie zamierza odwiedzać siedziby Macierzy Słowackiej.

Macierz Słowacka, założona w 1863 roku w Martinie, odegrała ważną rolę w kształtowaniu słowackiej tożsamości narodowej. Mimo trudnych okresów, takich jak II wojna światowa i czasy komunizmu, instytucja przetrwała, a po 1989 roku ponownie zaangażowała się w promowanie słowackiej kultury, patriotyzmu oraz wspieranie rodaków mieszkających poza granicami kraju.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Słowacja

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