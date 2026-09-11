Śledztwo ws. Telewizji Biełsat. Są zarzuty dla dwóch przedsiębiorców

RMF24

Są zarzuty w śledztwie dotyczącym Telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych Telewizji Polskiej, w ramach której działa białoruskojęzyczna stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne.

Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Mężczyzna wystawił prawie 400 faktur na ponad 4 i pół miliona złotych.

Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych i wystawiając prawie 300 faktur.

Podejrzani złożyli krótkie wyjaśnienia. Nie przyznali się do zarzutów.

Orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych.

Postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.

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