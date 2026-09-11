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Śledztwo ws. Telewizji Biełsat. Są zarzuty dla dwóch przedsiębiorców

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (18:32)

Są zarzuty w śledztwie dotyczącym Telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych Telewizji Polskiej, w ramach której działa białoruskojęzyczna stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne.

Śledztwo ws. Telewizji Biełsat. Są zarzuty dla dwóch przedsiębiorców
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Radek Pietruszka) /PAP

Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Mężczyzna wystawił prawie 400 faktur na ponad 4 i pół miliona złotych

Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych i wystawiając prawie 300 faktur. 

Podejrzani złożyli krótkie wyjaśnienia. Nie przyznali się do zarzutów.

Orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych

Postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.


 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Białoruś Biełsat
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