Śledztwo ws. Telewizji Biełsat. Są zarzuty dla dwóch przedsiębiorców

Są zarzuty w śledztwie dotyczącym Telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych Telewizji Polskiej, w ramach której działa białoruskojęzyczna stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne.
Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Mężczyzna wystawił prawie 400 faktur na ponad 4 i pół miliona złotych.
Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych i wystawiając prawie 300 faktur.
Podejrzani złożyli krótkie wyjaśnienia. Nie przyznali się do zarzutów.
Orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych.
Postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.