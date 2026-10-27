Składany iPhone za 10 tys. zł pęka. Apple reaguje

RMF24

Nowy telefon firmy Apple trafił do sprzedaży w ubiegłym tygodniu. To długo oczekiwany, składany iPhone Duo. W najtańszej wersji kosztuje w Polsce niecałe 10 tys. zł. Niestety, u części użytkowników bardzo szybko popsuł się ekran. Apple zdążyło już na to zareagować.

Wspomniany problem objawia się powstawaniem pęknięć i jasnych linii na ekranie. U niektórych właścicieli nowego iPhona pojawiły się one ledwie po kilku godzinach użytkowania.

Polski portal technologiczny iMagazine poprosił Apple o komentarz.

„Reakcje pierwszych użytkowników iPhone’a Duo są niezwykle pozytywne. Obserwujemy również ekscytujące rozwiązania przygotowywane przez deweloperów, którzy szybko aktualizują swoje aplikacje, aby wykorzystać możliwości unikalnej konstrukcji urządzenia. Wiemy o problemie dotyczącym wewnętrznego wyświetlacza w niewielkiej liczbie egzemplarzy iPhone’a Duo. Użytkownicy, którzy doświadczą problemów z ekranem swojego iPhone’a Duo, powinni skontaktować się z AppleCare w celu wymiany urządzenia” – odpowiedział gigant z Cupertino.

W podstawowej wersji iPhone Duo kosztuje w Polsce 9 999 zł. W najdroższej, z maksymalną pamięcią, trzeba za niego zapłacić 15 999 zł.

Producent, w oficjalnym cenniku serwisowym urządzenia podaje, iż za serwis baterii należy wyłożyć 1 119 zł, za uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego 2 149 zł, za uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego 4 999 zł. Jest też pozycja „inne uszkodzenie” wyceniona na 7 499 zł.