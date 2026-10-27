Składany iPhone za 10 tys. zł pęka. Apple reaguje

Wspomniany problem objawia się powstawaniem pęknięć i jasnych linii na ekranie. U niektórych właścicieli nowego iPhona pojawiły się one ledwie po kilku godzinach użytkowania.
Polski portal technologiczny iMagazine poprosił Apple o komentarz.
„Reakcje pierwszych użytkowników iPhone’a Duo są niezwykle pozytywne. Obserwujemy również ekscytujące rozwiązania przygotowywane przez deweloperów, którzy szybko aktualizują swoje aplikacje, aby wykorzystać możliwości unikalnej konstrukcji urządzenia. Wiemy o problemie dotyczącym wewnętrznego wyświetlacza w niewielkiej liczbie egzemplarzy iPhone’a Duo. Użytkownicy, którzy doświadczą problemów z ekranem swojego iPhone’a Duo, powinni skontaktować się z AppleCare w celu wymiany urządzenia” – odpowiedział gigant z Cupertino.
W podstawowej wersji iPhone Duo kosztuje w Polsce 9 999 zł. W najdroższej, z maksymalną pamięcią, trzeba za niego zapłacić 15 999 zł.
Producent, w oficjalnym cenniku serwisowym urządzenia podaje, iż za serwis baterii należy wyłożyć 1 119 zł, za uszkodzenie wyświetlacza zewnętrznego 2 149 zł, za uszkodzenie wyświetlacza wewnętrznego 4 999 zł. Jest też pozycja „inne uszkodzenie” wyceniona na 7 499 zł.