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Skażenie w Parku Narodowym Szumawa. Apel do turystów i mieszkańców

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (16:03)

Tysiąc ton skażonej gleby i aż 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi odkryto w czeskim Parku Narodowym Szumawa. O sprawie poinformował minister środowiska Igor Czerveny. Wśród wykrytych substancji znalazły się m.in. rtęć, arsen, dioksyny, furany oraz chlorowane rozpuszczalniki. Władze podkreślają, że sytuacja jest poważna, a zagrożenie dla ludzi i środowiska – realne.

Skażenie w Parku Narodowym Szumawa. Apel do turystów i mieszkańców
Park Narodowy Szumawa (fot. Eric Kruszewski/Design Pics RM) /East News

Teren jest zabezpieczony i patrolowany przez policję oraz wojsko. Szef resortu środowiska twierdzi, że o sprawie wiedział już poprzedni rząd w Czechach. Ostrzegł, że w przypadku pożaru mogłoby dojść do powstania substancji działających jak gazy bojowe. To spowodowałoby realne zagrożenie dla życia i zdrowia ratowników oraz strażaków.

Akcja oczyszczania terenu ruszy jesienią. W pierwszej kolejności wywiezione zostaną niebezpieczne substancje, a następnie przeprowadzone zostaną badania wód gruntowych. Istnieje bowiem ryzyko, że chemikalia przedostały się do podziemnych źródeł wody. 

Minister zaapelował do mieszkańców i turystów, by nie zbliżali się do skażonego obszaru. Nie wyklucza również, że na miejscu mogą znajdować się wojskowe materiały wybuchowe.

Skażenie na terenie dawnej strefy wojskowej

Dokładna lokalizacja niebezpiecznych substancji nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo jedynie, że chodzi o teren dawnej strefy wojskowej „Dobra Woda”, utworzonej w 1952 roku jako poligon czechosłowackiej armii przy granicy z Niemcami. Przez lata teren był ściśle odizolowany, a mieszkańców wysiedlono. 

Po upadku komunizmu większość dawnego poligonu włączono do Parku Narodowego Szumawa, jednak znaczna część obszaru pozostała niedostępna dla turystów.

Co to oznacza dla turystów?

Dyrekcja parku uspokaja: odkrycie skażenia nie wpłynie na ruch turystyczny. 

Szlaki piesze i rowerowe pozostają otwarte, a dla odwiedzających nic się nie zmienia. Mimo to służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Szumawa
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