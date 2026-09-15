Skazany neonazista opuścił więzienie. Zapowiada powrót do polityki

RMF24

Ilias Kasidiaris, były rzecznik i deputowany neonazistowskiej partii Złoty Świt, po sześciu latach opuścił greckie więzienie. Pomimo wyroku za kierowanie grupą przestępczą, zapowiada powrót do polityki i utworzenie nowej partii narodowej „takiej, jakie dominują wszędzie w Europie”. Został skazany w 2020 roku na 13,5 roku więzienia.

We wtorek, po sześciu latach spędzonych za kratami, Ilias Kasidiaris opuścił mury więzienia w Grecji. 45-letni polityk został skazany w 2020 roku na 13,5 roku pozbawienia wolności za kierowanie organizacją przestępczą, za którą sąd uznał partię Złoty Świt. Wychodząc na wolność, Kasidiaris triumfalnie uniósł pięści i trzymał złożoną flagę Grecji, witany przez dziesiątki zwolenników skandujących jego imię.

Jak podała AFP, Kasidiaris odbył całość kary, ponieważ na jej poczet zaliczono mu czas spędzony wcześniej w areszcie i pracę, jaką odbył w więzieniu.

Polityczne ambicje mimo zakazu

Kasidiaris nie kryje swoich politycznych ambicji. W przemówieniu do zgromadzonych sympatyków zapowiedział powrót do polityki i dołączenie do nowej partii narodowej „takiej, jakie dominują wszędzie w Europie”. Jednak zgodnie z greckim prawem, osoby skazane za przestępstwa nie mogą kandydować w wyborach ogólnokrajowych. Mimo to, Kasidiaris pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zgromadził już ponad 160 tysięcy obserwujących.

Były rzecznik Złotego Świtu znany jest z radykalnych poglądów i otwartego podziwu dla Trzeciej Rzeszy oraz greckiego dyktatora Joanisa Metaksasa. Kasidiaris i inni przywódcy Złotego Świtu zostali skazani nie tylko za kierowanie organizacją przestępczą, ale także za udział w zabójstwie rapera Pawlosa Fissasa, który otwarcie sprzeciwiał się ideologii ugrupowania.

Mimo odbywania kary, Kasidiaris nie zrezygnował z działalności politycznej. W trakcie pobytu w więzieniu założył Partię Narodową – Grecy, która jednak została wykluczona z wyborów przez Sąd Najwyższy w 2023 roku. Jego aktywność w internecie i zapowiedzi powrotu do polityki budzą obawy o przyszłość greckiej sceny politycznej i możliwy wzrost nastrojów skrajnie prawicowych.