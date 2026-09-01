Skandal z udziałem Mela Gibsona. Aktor przeprasza za to, co zrobił na oczach tłumu

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Mel Gibson przeprasza za swoje zachowanie podczas tegorocznej edycji FanExpo Canada w Toronto. Aktor na scenie przedrzeźniał tłumaczkę języka migowego. Nagranie z wydarzenia obiegło media społecznościowe.

Kontrowersyjne zachowanie podczas spotkania z fanami

Do zdarzenia doszło w sobotę, 29 sierpnia, podczas spotkania poświęconego karierze Mela Gibsona. Aktor, wchodząc na scenę, wykonał gesty naśladujące tłumaczkę amerykańskiego języka migowego (ASL).

W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki nie tylko pod adresem samego Gibsona, ale także organizatorów wydarzenia za zaproszenie aktora. Internauci zarzucali mu brak szacunku wobec osób niesłyszących.

Przeprosiny Mela Gibsona

Mel Gibson szybko zareagował na krytykę, publikując oświadczenie.

„Czasami, kiedy zostajesz wypchnięty na scenę w świetle reflektorów, masz w głowie kompletny chaos i czasami dochodzi do spontanicznych, bezmyślnych głupot. Nie było w tym żadnej złośliwości i oczywiście przepraszam każdego, kogo to zdenerwowało” – napisał aktor.

FanExpo Canada to największa w Kanadzie impreza poświęcona komiksom, fantastyce naukowej, horrorom, anime i grom. W tym roku fani mieli okazję spotkać się z Mel Gibsonem, zrobić sobie z nim zdjęcie lub zdobyć autograf – każda z tych atrakcji kosztowała 275 dolarów.

Gibson już wcześniej wzbudzał kontrowersje

Mel Gibson tego lata pojawił się na kilku imprezach z udziałem fanów. Podczas wcześniejszego Fan Expo Boston aktor opowiadał m.in. o kulisach powstawania „Zabójczej broni 5”. Niedawno zakończył także zdjęcia do „Zmartwychwstania Chrystusa”, kontynuacji słynnej „Pasji” z 2004 roku. Nowy film trafi do kin w dwóch częściach i ma być powrotem do historii, która przyniosła Gibsonowi jeden z największych sukcesów w karierze – „Pasja” zarobiła na całym świecie 612 mln dolarów.

To nie pierwszy raz, gdy Mel Gibson musi mierzyć się z krytyką opinii publicznej. W 2006 roku aktor został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a podczas aresztowania wygłosił antysemickie uwagi.