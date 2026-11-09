Skandal w najcenniejszej spółce świata. Romans z agentką Chin pogrąży szefa Nvidii?

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Największa firma na świecie pod względem kapitalizacji giełdowej, Nvidia, ogłosiła w niedzielę, że wszczyna dochodzenie w sprawie tego, że jej prezes Jensen Huang mógł być „celem działań obcego wywiadu”. Szef spółki oficjalnie przyznał, że miał romans. Jego relacje z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin zainteresowały służby.

Huang przeciwko dużym ograniczeniom dla Chin

Skandal dotyczący romansu budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i dotyczy jednego z najbardziej wpływowych dyrektorów branży technologicznej na świecie - zauważył portal Axios.

Huang opowiada się za złagodzeniem ograniczeń dotyczących sprzedaży zaawansowanych układów scalonych wykorzystywanych w sektorze sztucznej inteligencji do Chin. Utrzymuje też bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem.

Menadżerka singapurskiej firmy ma pracować dla Pekinu

„The New York Times” podawał ostatnio, że szef Nvidii Jensen Huang znalazł się w kręgu zainteresowania chińskiego wywiadu. Amerykańskie służby uznały, że związana z nim chińska menedżerka Alice Huang przekazywała informacje Pekinowi.

Według dziennika Huang została zwerbowana, by zdobywać informacje i potencjalnie wywierać nacisk na Nvidię, aby jej najbardziej zaawansowane układy scalone mogły być udostępniane na rynku chińskim, z pominięciem obowiązujących ograniczeń eksportowych. Alice Huang (Huang Le) była przedstawicielką kierownictwa singapurskiej firmy Megaspeed, działającej w branży centrów danych.

63-letni prezes Nvidii przyznał w wiadomości skierowanej do pracowników swojej firmy, że nie był wierny żonie - podał Axios.

Osobisty list od szefa

„Jestem winien mojej rodzinie i wam wszystkim przeprosiny” – napisał Huang w wiadomości do pracowników Nvidii, do której dotarł portal Axios. Huang nie wymienił w niej nazwiska kobiety.

„Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem” - dodał szef technologicznego giganta.

Huang oświadczył, że bierze „pełną odpowiedzialność” za swoje czyny. Dodał, że nie sprostał obowiązkom wobec pracowników Nvidii, zarządu spółki oraz jej akcjonariuszy. Zapewnił, że będzie pracować nad odbudową zaufania spółki do jego osoby.

Komunikat spółki

Spółka w niedzielnym komunikacie zapewniła, że „zarząd traktuje bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze Stanów Zjednoczonych jako priorytet, ponieważ ma ono nadrzędne znaczenie dla interesów firmy Nvidia i jej akcjonariuszy”. Poinformowano o wszczęciu niezależnego dochodzenia w tej sprawie.

„Rada dyrektorów Nvidii wszczyna niezależne dochodzenie w związku z niedawnymi doniesieniami medialnymi, według których założyciel i dyrektor generalny firmy, Jensen Huang, stał się celem działań obcego wywiadu. Nadzór nad dochodzeniem obejmie komitet niezależnych członków rady dyrektorów, wspierany przez zewnętrznych, niezależnych doradców prawnych” - poinformowano. Dodano, że Huang w pełni popiera przeprowadzenie dochodzenia i zobowiązał się do współpracy w jego trakcie.

Jednocześnie zarząd podkreślił, że „nie ma powodów, by sądzić, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub ujawnienia tajemnic handlowych Nvidii”.