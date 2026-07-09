Skandal u demokratów. Kandydat rezygnuje, poważne zarzuty zniszczyły jego karierę

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Potężny kryzys w obozie amerykańskich demokratów na kilka miesięcy przed kluczowymi wyborami do Senatu. Graham Platner, kandydat ze stanu Maine, podjął decyzję o zawieszeniu swojej kampanii w obliczu oskarżeń byłej partnerki o popełnienie przestępstwa – podaje CNN. Ma też złożyć dokumenty, które formalnie wycofają jego kandydaturę z wyborów. Choć polityk stanowczo odpiera zarzuty i mówi o politycznym spisku partyjnego establishmentu, jego rezygnacja wywołała chaos w walce o jeden z najważniejszych mandatów w USA.

Oskarżenia i decyzja o wycofaniu

CNN podaje, że Platner zamierza złożyć dokumenty wycofujące kandydaturę przed upływającym 13 lipca terminem.

Platner zdecydował o zwieszeniu kampanii po tym, jak 41-letnia Jenny Racicot, jego była partnerka, oskarżyła go o gwałt, do którego miało dojść podczas spotkania w 2021 roku. Platner stanowczo zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że są one wykorzystywane przez partyjny establishment w celu zablokowania jego kandydatury.

W ostatnich tygodniach pojawiły się również inne oskarżenia dotyczące niewłaściwego zachowania wobec kobiet, którym polityk również zaprzeczył. Kampanię Platnera obciążały także wcześniejsze kontrowersje związane z jego wpisami w mediach społecznościowych oraz tatuażem kojarzonym z symboliką nazistowską.

Demokraci naciskali na Platnera

Po ujawnieniu zarzutów wielu przedstawicieli Partii Demokratycznej wycofało swoje poparcie dla Platnera. Sam kandydat, będący politycznym nowicjuszem, prowadził kampanię jako outsider, krytykując partyjne kierownictwo i odwołując się do progresywnego elektoratu. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podkreślił, że ruch, który reprezentuje, nie powinien być utożsamiany wyłącznie z jego osobą.

„Uważamy, że jeśli ten ruch ma przetrwać, nie może chodzić o mnie, dlatego zawieszamy kampanię” – oznajmił w opublikowanym w serwisie X nagraniu.

Jak stwierdził, zarzuty są wykorzystywane przez partyjny establishment do zablokowania jego kampanii.

Zostało mało czasu

Wycofanie się Platnera otwiera drogę do wyłonienia nowego kandydata w jednym z najważniejszych wyścigów przed nadchodzącymi wyborami. Demokraci muszą jednak zdecydować czy do 13 przeprowadzić kolejne wybory, czy partyjne kierownictwo samo zdecyduje o tym, kto powalczy w wyborach.

Mandat senatora ze stanu Maine obecnie sprawuje republikańska senator Susan Collins, a rywalizacja o to miejsce uznawana jest za kluczową dla układu sił w Senacie USA.