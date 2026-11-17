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Izraelska opozycja domaga się śledztwa w sprawie działań otoczenia Benjamina Netanjahu przed wyborami parlamentarnymi, oskarżając szefa rządu o próbę zamachu stanu. Z doniesień mediów wynika, że władza próbowała fałszywie oskarżyć arabskich polityków o nieprawidłowości wyborcze.

Z informacji Kanału 12 wynika, że szef kancelarii premiera Benjamina Netanjahu tuż przed wyborami parlamentarnymi miał zgłosić policji podejrzenia dotyczące członków arabskiej partii Ra'am. Na tej podstawie w dniu głosowania zatrzymano trzech działaczy ugrupowania, których następnie zwolniono, gdy zarzuty okazały się bezpodstawne.

Dziennik „Haarec” podał z kolei, że Dawid Zini, szef odpowiedzialnej za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne agencji Szin Bet, próbował uzyskać zgodę na podsłuchiwanie liderów drugiej, startującej w wyborach listy arabskiej - Zjednoczonej Listy. Prokuratura odmówiła jednak z powodu braku dowodów.

„W miarę ujawniania kolejnych szczegółów staje się jasne, że nie była to próba zakłócenia wyborów. To była próba zamachu stanu” - napisał na platformie X jeden z liderów opozycji, Jair Lapid.

Wysocy rangą przedstawiciele bloku opozycyjnego oświadczyli w rozmowie z publicznym nadawcą Kan, że nawet jeśli istniała niewielka szansa na utworzenie rządu jedności z Benjaminem Netanjahu, to przekreśliły ją doniesienia o ingerencji kancelarii premiera w wybory parlamentarne.

Problem podważania politycznej wiarygodności arabskiej mniejszości

Wybory parlamentarne w Izraelu, przeprowadzone 27 października, nie przyniosły wyraźnego zwycięzcy, a misję utworzenia rządu prezydent Izraela Jicchak Herzog powierzył liderowi opozycji, byłemu szefowi sztabu izraelskiej armii Gadiemu Eisenkotowi.

Blok Benjamina Netanjahu, skupiający partie prawicowe, nacjonalistyczne i religijne, zdobył 53 mandaty w 120-osobowym Knesecie, a blok byłego szefa sztabu izraelskiej armii, złożony z ugrupowań prawicowych, centrowych i lewicowych, 48 miejsc. Rekordowe 19 mandatów zdobyły ugrupowania palestyńskie.

Kampania wyborcza partii szefa rząu, Likudu opierała się w dużej mierze na ostrzeżeniach przed współpracą opozycji z ugrupowaniami arabskimi. Po wyborach premier i jego partia zaczęli oskarżać te ugrupowania o fałszerstwa, choć izraelskie służby nie znalazły dowodów, które mogłyby podważyć wynik głosowania.

Spór ten wpisuje się w szerszy problem podważania politycznej wiarygodności arabskiej mniejszości, stanowiącej ponad 20 proc. obywateli Izraela. Większość liderów opozycji sprzeciwia się zarówno tworzeniu koalicji z partiami arabskimi, jak i powołaniu rządu mniejszościowego opartego na ich poparciu. Blok Gadiego Eisenkota stawia obecnie na porozumienie z partiami ultraortodoksyjnymi, mimo głębokich różnic w kwestii poboru do wojska.