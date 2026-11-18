RMF24

Wschodnią Rumunię nawiedziło relatywnie silne i mocno odczuwalne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Choć nie ma informacji ani o poważnie rannych, ani o szkodach materialnych, Rumuni nie mogą spać spokojnie. Kraj ten jest bowiem sejsmiczną tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć.

W nocy, o godz. 2:48 czasu lokalnego (godz. 1:48 czasu polskiego), we wschodniej Rumunii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,3. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) podaje, że epicentrum znajdowało się 16 km na zachód od miejscowości Nereju Mic w okręgu Vrancea, a hipocentrum, czyli ognisko wstrząsu pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości nieco ponad 130 km.

Trzęsienie ziemi było mocno odczuwalne w całej Rumunii, m.in. w Bukareszcie, ale też w Turcji, Bułgarii, Serbii czy Ukrainie. Do bazy Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) wpłynęło ponad 3700 raportów dotyczących intensywności wstrząsów, przy czym niemała część z nich wskazywała na naprawdę silne drgania.

Raporty dotyczące intensywności wstrząsów po trzęsieniu ziemi w Rumunii (źródło: EMSC) / -

Na szczęście nie ma informacji o poważnie rannych. Portal Digi24 pisze, że dotychczas udzielono pomocy medycznej siedmiu osobom, które doznały ataku paniki. W jednym przypadku mężczyzna uderzył się w głowę, próbując uciec z budynku w trakcie trzęsienia ziemi.

Kolejna dobra informacja jest taka, że w kraju nie odnotowano żadnych szkód materialnych.

W Rumunii regularnie występują katastrofalne trzęsienia ziemi

Choć tym razem skończyło się jedynie na strachu, Rumunia należy do państw Europy o relatywnie wysokim zagrożeniu sejsmicznym. Niewykluczone zatem, że pewnego dnia dojdzie do bardzo silnego i destrukcyjnego trzęsienia ziemi.

Głównym źródłem zagrożenia sejsmicznego w Rumunii jest strefa Vrancea, położona na łuku Karpat Wschodnich, na styku okręgów Vrancea, Buzău i Covasna, około 150 kilometrów na północny wschód od Bukaresztu (przypomnijmy, że to właśnie w okręgu Vrancea doszło do dzisiejszego trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,3).

Charakterystyczne dla tego obszaru są przede wszystkim wstrząsy o pośredniej głębokości - zwykle od około 60 do 170 kilometrów. To odróżnia Vranceę od wielu innych aktywnych sejsmicznie miejsc w Europie, gdzie dominują płytkie trzęsienia. Wstrząsy w Rumunii mogą być odczuwalne daleko od epicentrum - nie tylko w Bukareszcie, ale też w Mołdawii, na Ukrainie, w Bułgarii, Serbii, a czasem również w Polsce.

Niestety, w najnowszej historii Rumunii nie brakuje silnych i destrukcyjnych trzęsień ziemi. Należy wspomnieć chociażby lata 1940 i 1977, kiedy doszło do trzęsień ziemi o magnitudach 7,7 i 7,4. W pierwszym przypadku zginęło ok. 1000 osób, a 4000 zostało rannych. Jeszcze bardziej tragiczny był wstrząs z 1977 r., kiedy życie straciło 1578 osób, a ponad 11 tys. odniosło obrażenia.

Biorąc pod uwagę dane historyczne, w ciągu ostatnich 1000 lat w Rumunii doszło do 17 trzęsień ziemi o magnitudzie wyższej niż lub równej 7, co oznacza, że energia jest uwalniana średnio co 58 lat.

Ze statystycznego punktu widzenia trzęsienia ziemi o magnitudzie co najmniej 6 w okręgu Vrancea występują mniej więcej raz na 10 lat, o magnitudzie 7 - raz na 33 lata, natomiast te o magnitudzie 7,5 - raz na 80 lat.

Dlaczego Bukareszt jest szczególnie narażony?

Mimo że Bukareszt nie leży bezpośrednio w strefie Vrancea, jest jednym z miast najbardziej zagrożonych skutkami tamtejszych wstrząsów. Powody są dwa:

warunki geologiczne - lokalne osady mogą wzmacniać drgania gruntu;

zabudowa - w mieście nadal znajdują się budynki wzniesione przed wprowadzeniem nowoczesnych norm antysejsmicznych.

W Rumunii działają systemy monitoringu sejsmicznego, a informacje o wstrząsach publikuje m.in. Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Fizyki Ziemi - INFP.