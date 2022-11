Co najmniej 44 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi na Jawie, głównej wyspie Indonezji - poinformowały lokalne władze Jawy Zachodniej. Ponad 300 osób zostało rannych. Wstrząsy miały magnitudę 5,6.

Osoby ranne w wyniku trzęsienia ziemi / ADI WEDA / PAP/EPA

Zginęły dziesiątki osób. Setki, a może nawet tysiące domów jest uszkodzonych. Jak dotąd potwierdziliśmy śmierć 44 osób - powiedział przedstawiciel administracji miasta Cianjur na Jawie Zachodniej.

Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) poinformowała, że centrum trzęsienia znalazło się w dystrykcie Cianjur, leżącym ok. 120 km na północny zachód od stolicy kraju Dżakarty.



Dziesiątki budynków zostało zniszczonych, w tym szkoła z internatem, szpital i inne obiekty użyteczności publicznej.



Trzęsienie było silnie odczuwalne na obszarze metropolitarnym Dżakarty. Wieżowce w stolicy zachwiały się. Zarządzono ewakuację z części budynków.



Trzęsienia ziemi występują często w całym kraju, ale rzadko są odczuwalne w stolicy. Licząca ponad 270 mln mieszkańców Indonezja jest nawiedzana przez trzęsienia ziemi, dochodzi tam do erupcji wulkanów i tsunami. W lutym w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,2 w prowincji Sumatra Zachodnia zginęło co najmniej 25 osób, a ponad 460 zostało rannych.