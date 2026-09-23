Sikorski w ONZ: Siergieju, powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy

RMF24

Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow opuścił salę plenarną na chwilę przed wystąpieniem Radosława Sikorskiego. Mimo to polski minister zwrócił się w trakcie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ bezpośrednio do swojego odpowiednika z Rosji: „Siergieju, wiem, że słuchasz”.

„Nie wygracie tej wojny”

Polski minister spraw zagranicznych podkreślił, że Rosja może w każdej chwili zakończyć rozpoczętą przez siebie wojnę. Przypomniał również, że Władimir Putin nie osiągnął zakładanych celów w Ukrainie, a mimo to prowokuje NATO i dąży do rozszerzenia wojny. Rosja eskaluje tę bezsensowną, kolonialną wojnę, bo po ponad 4 latach Władimir Putin niczego nie osiągnął i potrzebuje pretekstu do kolejnej fali mobilizacji - mówił.

Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów - od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać - podkreślał Sikorski w debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Sikorski wezwał Rosję, by przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na niebezpieczeństwo.

Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy - zaapelował do szefa rosyjskiego MSZ, który wcześniej wyszedł z sali.

Wcześniej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zamierza przerywać prowadzonej przeciw Ukrainie wojny. Zarzucał też europejskim państwom, że chcą wykorzystać ewentualne zawieszenie działań do dozbrojenia Ukrainy.

Wyciągnąwszy wnioski z gorzkich doświadczeń, nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji w żadnej formie – powiedział.

Sikorski prostuje oświadczenie Ławrowa

Szef polskiego MSZ zabrał głos po wystąpieniu Siergieja Ławrowa, który wymienił go wcześniej z imienia i nazwiska. Sikorski odniósł się między innymi do rosyjskiej narracji dotyczącej wydarzeń na kijowskim Majdanie w 2014 roku.

Byłem tam rzeczywiście wraz z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji i nie doszło do żadnego zamachu stanu – powiedział.

Jak wskazał, ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz został odsunięty od władzy przez demokratycznie wybrany parlament, także głosami deputowanych związanych z jego ugrupowaniem. Sikorski zaznaczył, że stało się to po śmierci ponad stu ukraińskich cywilów.

Polski minister polemizował też z twierdzeniem Ławrowa, że w Ukrainie całkowicie zakazano używania języka rosyjskiego.

Dziesięć dni temu byłem w Kijowie pod rosyjskimi bombardowaniami i mogę go zapewnić, że język rosyjski jest tam powszechnie używany – mówił Sikorski.

Dodał, że mniejszości narodowe mają prawo posługiwać się własnym językiem m.in. w urzędach, sądach i szkołach. Zaznaczył jednak, że ewentualne kwestie dotyczące ochrony mniejszości powinny być rozwiązywane z zastosowaniem mechanizmów przewidzianych przez Konwencję Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.

Nie ma jednak prawa wysyłać czołgów i rakiet balistycznych na terytorium Ukrainy – podkreślił szef polskiej dyplomacji.