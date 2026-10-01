Sikorski reaguje na słowa Burnhama o UE. „Przyjęlibyśmy to z zadowoleniem”

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył, że gdyby Wielka Brytania zdecydowała się złożyć wniosek o powrót do Unii Europejskiej, to Polska przyjęłaby go z zadowoleniem. „To oznaczałoby, że po dekadzie analiz Londyn doszedł do wniosku, że członkostwo jest optymalną formą udziału w jednolitym rynku” - ocenił.

„Jeśli Wielka Brytania złożyłaby wniosek o powrót do Unii Europejskiej, co Polska przyjęłaby z zadowoleniem, to oznaczałoby, że po dekadzie analiz, Londyn doszedł do wniosku, że członkostwo jest optymalną formą udziału w jednolitym rynku. Nie dajmy się omamić eurofobom, że istnieje lepsza alternatywa” - napisał Sikorski na platformie X.

Londyn wróci do UE? Burnham: Możemy pójść na całość

Brytyjski premier Andy Burnham oświadczył w środę w BBC, że powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, które może wybrać Wielka Brytania.

Pytany zaś o to, jakie opcje są na stole - po tym, gdy zapowiedział, że przedstawi krajowi różne warianty nowego ułożenia stosunków z UE - Andy Burnham odparł, że „możemy też pójść na całość”.

To jasne, że istnieje kilka możliwości, które trzeba rozważyć. Musimy sprawdzić, co jest wykonalne oraz jakie byłyby zalety i wady każdego z tych rozwiązań. Wśród innych możliwości premier wymienił pozostanie przy obecnym układzie i wejście do unii celnej lub wspólnego rynku. Nie można pozwolić, by to pytanie wciąż wisiało w powietrzu. Mówię: ustalmy jasno kierunek kraju na następną dekadę i proszę ludzi, by się do mnie przyłączyli – dodał premier Wielkiej Brytanii.

„Brexit przyniósł więcej szkód, niż korzyści”

We wtorek podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu Burnham zapowiedział, że chce zmienić relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich.

Brexit przyniósł więcej szkód, niż korzyści – ocenił.