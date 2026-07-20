Siedziba FBI i ICE w kłębach dymu. Kim jest napastnik z Manhattanu?

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Policja zatrzymała mężczyznę, który rzucił ładunkiem zapalającym w kierunku nowojorskiej siedziby FBI i ICE. Według „New York Times” sprawca wzniecił pożar, odpalił fajerwerki i wymachiwał bronią palną przed federalnym budynkiem na Manhattanie. Motywy działania sprawcy nie zostały ujawnione.

Funkcjonariusze policji i ICE pilnują terenu przed siedzibą FBI, gdzie doszło do podpalenia. Fot. SARAH YENESEL

Funkcjonariusze policji i ICE pilnują terenu przed siedzibą FBI, gdzie doszło do podpalenia. Fot. SARAH YENESEL / PAP/EPA

Do groźnego incydentu doszło około godziny 8.30 rano (14.30 w Polsce) na Manhtattanie. W budynku, będącym nowojorską siedzibą FBI, mieści się też biuro terenowe Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE). W celach na 10. piętrze przetrzymywani są ujęci przez służby imigranci - napisał nowojorski dziennik.

Według ustaleń, sprawca przywiózł na wózku fajerwerki i łatwopalną ciecz, a następnie wzniecił przed budynkiem federalnym pożar, powodując unoszenie się gęstych kłębów dymu.

Źródła w organach ścigania przekazały, że mężczyzna miał również w wózku kilka przedmiotów przypominających repliki karabinków typu airsoft, strzelających plastikowymi kulkami lub śrutem BB.

Jedna osoba z lekkimi obrażeniami została przewieziona do szpitala – relacjonuje „New York Times”.

Telewizja NBC, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, podała, że zatrzymany prawdopodobnie jest związany z ruchem sprzeciwiającym się działaniom służb imigracyjnych (ICE) i może mieć problemy natury psychicznej.

Władze nie ujawniły tożsamości zatrzymanego ani nie podały motywu jego działania. Incydent bada nowojorska grupa zadaniowa ds. zwalczania terroryzmu.