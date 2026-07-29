Siedem ciał w domu. Na ścianie napis: „Wilki są aktywne”

RMF24

W jednym z domów na południu Ekwadoru znaleziono siedem zwęglonych ciał - informuje lokalna policja. Na ścianach budynku pozostawiono napisy o wilkach, wskazujące na działalność gangu Los Lobos.

Ciała odkryto we wtorek w jednym z domów w miejscowości La Troncal prowincji Cañar na południu Ekwadoru. Z policyjnego raportu, do którego dotarła agencja AFP, wynika, że dwie z ofiar były skrępowane drutem. Przed budynkiem stał także spalony samochód.

Ofiary miały od 21 do 30 lat. Ich tożsamości nie podano.

Napisy na ścianach i trop Los Lobos

Na murach domu znaleziono hasła: „ziemia Wilków” oraz „Wilki są aktywne”. „Wilki” to tłumaczenie nazwy Los Lobos - jednej z największych i najgroźniejszych ekwadorskich grup zajmujących się handlem narkotykami i wymuszeniami.

Służby wskazują, że masakra może być efektem konfliktu o terytorium między gangami. Los Lobos ma powiązania z międzynarodowymi kartelami, a we wrześniu ubiegłego roku organizacja została uznana przez Stany Zjednoczone za grupę terrorystyczną.

Narastająca fala przemocy

Ekwador, niegdyś uznawany za jeden z bezpieczniejszych krajów Ameryki Południowej, w ostatnich latach stał się ważnym szlakiem przerzutowym kokainy. Według danych przytoczonych przez CBS News, około 70 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii i Peru ma być transportowanych przez ekwadorskie terytorium.

W 2025 roku w kraju odnotowano ponad 9,2 tys. brutalnych zgonów - najwięcej w historii. Przestępcze grupy są zaangażowane nie tylko w handel narkotykami, ale też porwania, wymuszenia i nielegalne wydobycie złota.

Władze Ekwadoru prowadzą wspieraną przez USA operację przeciwko zorganizowanej przestępczości. Mimo kolejnych zatrzymań i działań wojska przemoc związana z działalnością gangów nie słabnie.