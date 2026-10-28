Setki ciężarówek przekraczają nowy most graniczny. Są zdjęcia satelitarne

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Setki ciężarówek zaobserwowano w punkcie celnym przy nowym moście łączącym Koreę Płn. z Chinami – przekazał dziennik „Seoul Economic”, powołując się na władze Korei Płd. Zdaniem Seulu niedawna wizyta Kim Dzong Una w ChRL mogła mieć charakter dyplomatyczny.

Ciężarówki na zdjęciach satelitarnych

Jak wynika z raportu południowokoreańskiego ministerstwa ds. zjednoczenia, analiza zdjęć satelitarnych z 22 października wykazała, że rano w rejonie punktu odpraw na terenie Korei Płn. znajdowało się około 45 pojazdów, a po południu blisko 280.

Zauważono też sześć ciężarówek kontenerowych jadących z Chin.

Południowokoreański resort zapowiedział, że będzie „śledzić doniesienia o rosnącym handlu dwustronnym”.

„Przestań bełkotać i natychmiast zamknij usta”. Siostra Kim Dzong Una sama nie gryzie się w język Napięcie na Półwyspie Koreańskim nie słabnie. W czwartek Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, ogłosiła postawienie w stan gotowości „nowych środków reagowania” oraz propagandowych głośników wzdłuż granicy z Koreą…

Nowy most między Chinami i Koreą Północną

Oddany do użytku 15 października nowy most - czteropasmowa przeprawa drogowa nad rzeką Jalu o długości ponad 3 km - łączy chińskie miasto Dandong, będące głównym węzłem handlowym między obu państwami, z północnokoreańskim miastem Sinuidzu.

Budowę mostu ukończono już w 2014 r., ale jego oficjalne otwarcie przekładano, m.in. przez opóźnienia w budowie dróg dojazdowych oraz infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej, a także z powodu pogorszenia się relacji między Pekinem a Pjongjangiem.

Czekali na to 12 lat. Chiny i Korea Północna oficjalnie otworzyły potężną inwestycję Chińskie i północnokoreańskie władze oficjalnie oddały dziś do użytku nowy most na rzece Jalu łączący oba kraje. Stało się to 12 lat po zakończeniu budowy. Nowa przeprawa symbolizuje dyplomatyczne zbliżenie Pekinu i Pjongjangu.

Kim Dzong Un przekroczył most

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przekroczył most po raz pierwszy 24 października, udając się z jednodniową wizytą do przygranicznego miasta Dandong. Wziął tam udział w uroczystościach upamiętniających 76. rocznicę udziału ChRL w wojnie koreańskiej oraz odwiedził zakład produkcji samochodów.

Niezapowiadane przybycie delegacji reżimu w Pjongjangu wzbudziło zainteresowanie Seulu ze względu na jej skład.

Niespodziewana podróż Kima do Chin. Przekroczył granicę przez nowy most Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przyjechał z niespodziewaną wizytą do Chin. Rano pojawił się w mieście Dandong, przekraczając granicę przez nowo otwarty most na rzece Jalu.

Podczas parlamentarnego przesłuchania minister Korei Płd. ds. zjednoczenia Czung Dong Jung zauważył, że podczas wizyty w Chinach o charakterze gospodarczym Kimowi towarzyszyli głównie urzędnicy odpowiedzialni za sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo – w tym szefowa MSZ Czoe Son Hui oraz siostra przywódcy Kim Jo Dzong – nie było za to cywilnych urzędników pionu gospodarczego.

Fakt, że obie strony wysłały swoje zespoły ds. dyplomacji i bezpieczeństwa, zasługuje na uważną analizę – ocenił minister. Szef resortu nazwał wizytę Kima „bezprecedensową”, wskazując, że odbyła się ona bez oficjalnego spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, co świadczy o szerszym kontekście dyplomatycznym tej podróży.