Serial wywołał wściekłość Kremla. Ambasada grozi bronią jądrową

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Rosyjska ambasada w Londynie ostrzega: każde militarne działanie NATO lub Wielkiej Brytanii przeciwko Królewcowi spotka się z „odpowiedzią wszystkimi dostępnymi środkami, w tym bronią jądrową”. To reakcja na medialne spekulacje dotyczące rosyjskiej eksklawy oraz serial Sky News, w którym symulowany jest konflikt z Rosją.

We wtorek ambasada Rosji w Londynie opublikowała stanowczy komunikat w mediach społecznościowych. Ostrzeżenie dotyczyło zarówno artykułu brytyjskiego dziennika „I”, jak i miniserialu Sky News „Wargame”, w których analizowano potencjalne działania NATO wobec Królewca – rosyjskiej eksklawy nad Bałtykiem.

„Zwróciliśmy uwagę na artykuł w „The i Paper” na temat Kaliningradu (polska nazwa to Królewiec - przyp. red.), który sugeruje między innymi, że NATO mogłoby zablokować region lub uznać suwerenność Rosji”. Perspektywa hipotetycznego ataku jest również poruszana w niedawnym miniserialu Sky News „Wargame”. „Zwolennicy planów blokady lub ataku na Kaliningrad nie powinni mieć złudzeń co do konsekwencji. Każde brytyjskie lub NATO-wskie działanie militarne przeciwko terytorium Rosji spotkałoby się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich środków, jakimi dysponuje Moskwa, w tym broni jądrowej” – czytamy w komunikacie rosyjskiej ambasady.

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Królewiec jako „pięta Achillesa” Rosji?

W weekendowym wydaniu dziennika „I” Królewiec (Kaliningrad) został opisany jako „największa słabość Putina” i „pięta Achillesa Federacji Rosyjskiej”.

„NATO ma różne możliwości oddziaływania na Królewiec. Mogłyby one posłużyć jako narzędzie nacisku na Rosję” - pisał dziennik, sugerując, że celem mogłoby być ograniczenie akcji sabotażowych dokonywanych w Europie lub też „poważniejsze potraktowanie rozmów pokojowych z Ukrainą”.

„Kluczowy przekaz NATO powinien brzmieć: jeśli czegoś spróbujecie, stracicie Królewiec” - powiedział gazecie Edward Lucas, brytyjski analityk bezpieczeństwa.

Sekretarz generalny NATO: Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny „Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny: zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO.

Symulacja konfliktu w brytyjskiej telewizji

Dodatkowe emocje wzbudził miniserial Sky News „Wargame”, będący symulacją konfliktu z Rosją. To rodzaj gry wojennej i serialu political fiction. To Rosja jest w nim agresorem, a scenariusz konwencjonalnego uderzenia w Królewiec jest w „Wargame” reakcją na działania Moskwy.

Uczestnicy – wcielający się w członków sztabu kryzysowego - mają za zadanie zmierzyć się z wojennym scenariuszem i zareagować na agresję. „Byli i obecni wysocy rangą politycy, dowódcy wojskowi i szefowie służb wywiadowczych muszą zmierzyć się z (...) rosyjskim atakiem na terytorium Zjednoczonego Królestwa” - czytamy w opisie programu na stronie Sky News.

