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Brytyjska minister podjęła radykalną decyzję. „Nie chcę tego wspierać”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (21:22)

Brytyjska minister kultury Lisa Nandy zapowiedziała, że przestanie publikować na platformie X. Decyzję tłumaczy tym, że obecne tam treści nie służą demokracji. „To nie jest zdrowe ani dla naszej demokracji, ani dla naszych społeczności, nie chcę tego wspierać” - argumentowała.

Brytyjska minister podjęła radykalną decyzję. „Nie chcę tego wspierać”
Brytyjska minister kultury Lisa Nandy (Fot. Adam Vaughan) /PAP
  • Brytyjska minister kultury Lisa Nandy zapowiedziała rezygnację z publikowania na platformie X
  • Z platformy wycofał się także prokurator generalny Anglii i Walii Richard Hermer oraz wielu polityków, instytucji i mediów, w tym dziennik „The Guardian”.
  • Premier Keir Starmer oskarżył właściciela X, Elona Muska, o sianie podziałów w społeczeństwie brytyjskim, zwłaszcza po zamordowaniu studenta Henry'ego Nowaka.
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Brytyjska minister kultury informując o zaprzestaniu publikacji wpisów w serwisie X. 

„Platforma, która pierwotnie miała służyć wolności słowa i wyrażania opinii, dziś premiuje obelgi i fałszywe informacje (misinformation - red.) zamiast sensownej debaty. To nie jest zdrowe ani dla naszej demokracji, ani dla naszych społeczności, nie chcę tego wspierać” - stwierdziła Lisa Nandy.

W kolejnym wpisie dodała, że zainteresowanych jej aktywnością odsyła na Instagram, Facebook oraz portal LinkedIn. 

Nie tylko minister kultury. Lista „odejść” z dawnego Twittera jest dłuższa

Z podobnych powodów z używania portalu wycofał się w tym miesiącu prokurator generalny Anglii i Walii Richard Hermer, nakazując swojej kancelarii, by przestała publikować nowe treści, z wyjątkiem sytuacji, gdyby trzeba się było przeciwstawić dezinformacji w konkretnej sprawie związanej z działałnością prokuratora.

Wcześniej podobną decyzję podjęło wielu posłów m.in. laburzystów i Liberalnych Demokratów, a także kilka instytucji: od policji północnozachodniej Walii, przez związek angielskich chirurgów (Royal College of Surgeons of England), po radę miasta Southampton. W listopadzie 2024 roku z platformy wycofał się dziennik „The Guardian”.

Brytyjski premier Keir Starmer oskarżył na początku miesiąca właściciela X, Elona Muska o „próbę siania podziałów” w brytyjskim społeczeństwie, po zamordowaniu 18-letniego studenta Henry'ego Nowaka. W ciągu tygodnia Musk zamieścił w serwisie X 110 postów i retweetów na temat spraw brytyjskich.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wielka Brytania X - Twitter

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