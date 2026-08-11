Seria ataków niedźwiedzi na Słowacji. Uśmiercono matkę z młodymi

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W kraju żylińskim na Słowacji doszło do kolejnego ataku niedźwiedzia, w wyniku którego poważnie ranny został 42-letni mężczyzna. Po tym zdarzeniu podjęto decyzję o uśmierceniu niedźwiedzicy i jej młodych.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem - informuje portal Noviny.sk. W pobliżu zjazdu z autostrady D1 w słowackich Turanach w kraju żylińskim znaleziono rannego 42-letniego mężczyznę.

Charakter obrażeń, m.in. poważne rany głowy i klatki piersiowej, wskazywał na prawdopodobny atak niedźwiedzia. 42-latek został przetransportowany do szpitala w Martinie.

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Uśmiercili niedźwiedzicę i jej młode

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli obserwację okolicy, wykorzystując do tego dwa drony wyposażone w kamery termowizyjne. Wezwano również zespół interwencyjny zajmujący się niedźwiedziami brunatnymi.

W krótkim czasie zlokalizowano niedźwiedzicę z dwoma młodymi. Uznano, że zwierzęta stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi w sąsiedztwie infrastruktury drogowej, dlatego podjęto decyzję o ich uśmierceniu.

Słowackie media cytują Juraja Žiaka z zespołu interwencyjnego, według którego niedźwiedzica miała około 18 lat i ważyła 136 kilogramów. Oględziny wykazały, że zwierzę miało znaczne starcie uzębienia, co może świadczyć o podeszłym wieku i utrudnionym zdobywaniu naturalnego pokarmu. Młode ważyły 23 i 25 kilogramów.

Kolejny atak niedźwiedzia

To kolejny przypadek ataku niedźwiedzia w kraju żylińskim. Dzień wcześniej niedaleko Martina zwierzę zaatakowało 55-letniego rowerzystę, powalając go na ziemię i zadając mu kilka otwartych ran. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację.