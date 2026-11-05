Seria alarmów bombowych na pokładach europejskich samolotów. Lot do Warszawy przekierowany do Wiednia

RMF24

Seria alarmów bombowych na pokładach samolotów w Europie. Zgłoszenia napłynęły m.in. z Francji, Belgii i Bułgarii. Samolot Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia. Na lotnisku w Brukseli lądował samolot PLL LOT w związku z „podejrzanym zgłoszeniem”. Z kolei warszawskie Lotnisko Chopina na kilkadziesiąt minut wyłączyło jedną z dróg startowych. Powodem były informacje o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny PLL LOT.

Samolot Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia

Samolot Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia / Shutterstock

Airbus A320 przekierowany do francuskiej bazy lotniczej

Rano biuro premiera Francji Sébastiena Lecornu poinformowało o alarmie bombowym na pokładzie Airbusa A320. Samolot leciał z Dublina do Rzymu. Został przekierowany do francuskiej bazy lotniczą w Évreux.

Jak pisze „Le Parisien”, maszyna należy do linii lotniczych Aer Lingus. Lecący z Dublina samolot planowo miał wylądować w Rzymie ok. godz. 10:30. Ostatecznie ok. 10:20 maszyna wylądowała bezpiecznie w bazie lotniczej w Évreux we Francji.

Biuro premiera Francji przekazało, że na pokładzie było 151 pasażerów i 6 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali ewakuowani z samolotu. Teraz na miejscu pracują pirotechnicy.

„Le Parisien” informowało, że w karcie lotu widniał kod Squawk 7700. To sygnał nadawany w przypadku awaryjnym podczas lotu, stanowiący natychmiastowe wezwanie o pomoc ze strony pilotów.

Fałszywy alarm bombowy na pokładzie lotu Wizz Air do Warszawy

Z kolei samolot lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia z powodu alarmu bombowego - podał portal Milano Today, powołując się na linie Wizz Air.

Po otrzymaniu alarmu bombowego samolot awaryjnie lądował w Wiedniu, gdzie saperzy przeprowadzili wszystkie kontrolę. Nie znaleziono ładunków na pokładzie.

Samolot PLL LOT lądował w Brukseli

Z kolei brytyjska gazeta „Le Soir” informuje, że na lotnisku Zaventem w Brukseli lądował samolot PLL LOT w związku z „podejrzanym zgłoszeniem”.

Polskie linie przekazały, że maszyna wylądowała bezpiecznie. Nie potwierdziły się informacje o zagrożeniu.

Finnair lądował w asyście włoskich myśliwców

Alarm bombowy ogłoszono też na pokładzie maszyny należącej do linii Finnair. Samolot leciał z Helsinek do Rzymu. Jak przekazała włoska agencja informacyjna ANSA, maszyna była eskortowana przez włoskie myśliwce. Wylądowała już bezpiecznie w stolicy Włoch, na lotnisku Fiumicino.

Awaryjne lądowania na bułgarskich lotniskach

Bułgarskie media przekazały natomiast, że trzy samoloty zostały zmuszone do lądowania na tamtejszych lotniskach. Powodem były także alarmy bombowe. Dwa z tych samolotów, lecące odpowiednio z Kopenhagi i Madrytu, wylądowały w Sofii. Trzeci samolot, z Londynu, wylądował w Płowdiwie – wynika z doniesień.

Cztery samoloty będą lądować w Pradze

Z powodu alarmu bombowego na lotniskach w Pradze mają lądować cztery samoloty. Czeska policja oceniła jednak, że zagrożenie jest „niskie”.

Wyłączona droga startowa na Lotnisku Chopina w Warszawie

Dziś z kolei wyłączona została jedna z dróg startowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Jeden z samolotów PLL LOT z Warszawy do Paryża został zatrzymany podczas kołowania i skierowany na stanowisko postojowe. Służby lotniska dostały bowiem informację o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie samolotu. Ok. 10:30 działania się zakończyły. Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia.

Seria alarmów bombowych na pokładach samolotów

We wtorek alarmy bombowe ogłoszono na pokładzie kilku lotów komercyjnych w Europie. Dwa takie przypadki dotyczyły samolotów lecących do Polski. Samolot z Londynu do Warszawy został skierowany na lotnisko w Modlinie, które na pewien czas wstrzymało operacje, a maszyna lecąca z Kopenhagi do Warszawy została skontrolowana po lądowaniu na Lotnisku Chopina. W obu przypadkach służby nie potwierdziły zagrożenia. Wtorkowe alerty dotyczyły też lotów irlandzkiej linii Ryanair: na trasie Manchester–Murcja, Lizbona–Rzym, Dublin–Rzym i Dublin–Sofia.