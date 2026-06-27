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Prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył dzisiaj, że w ciągu kilku tygodni ustąpi ze stanowiska i zapowiedział przedterminowe wybory prezydenckie oraz parlamentarne. Jak podaje Reuters, deklaracja Vučicia nastąpiła po trwających półtora roku protestach antykorupcyjnych, którym przewodzili studenci. Fala protestów przetoczyła się przez kraj po zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w mieście Nowy Sad na północy Serbii. Zginęło wtedy 16 osób.

Wiec rządzącej Serbskiej Partii Postępowej w Belgradzie w Serbii, 27 czerwca 2026; prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił podczas tego wydarzenia, że ​​w najbliższych tygodniach ustąpi ze stanowiska zdj. PAP-ANDREJ CUKIC

Wiec rządzącej Serbskiej Partii Postępowej w Belgradzie w Serbii, 27 czerwca 2026; prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił podczas tego wydarzenia, że ​​w najbliższych tygodniach ustąpi ze stanowiska zdj. PAP-ANDREJ CUKIC / PAP

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić, oświadczył dziś na wiecu, że w ciągu kilku tygodni ustąpi ze stanowiska. Zapowiedział przedterminowe wybory prezydenckie oraz parlamentarne.

polityk przemawiający na tle serbskiej flagi / PAP

To pokłosie studenckich protestów antykorupcyjnych, które rozpoczęły się po zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w mieście Nowy Sad na północy Serbii, gdy życie straciło 16 osób. Kilka dni temu w Nowym Sadzie studenci upamiętnili ofiary tej tragedii i zażądali przedterminowych wyborów powszechnych.

Będę prezydentem jeszcze tylko przez kilka tygodni, a potem ustąpię – powiedział Vučić swoim zwolennikom podczas wiecu poparcia dla rządu w stolicy kraju, Belgradzie.

Druga i zarazem ostatnia kadencja Vučicia kończy się w połowie 2027 roku. Vučić zapowiedział również, że pomoże swojej Serbskiej Partii Postępowej (SNS) wygrać wybory, w tym przedterminowe głosowanie parlamentarne, pierwotnie zaplanowane na 2027 rok. Nie sprecyzował jednak, kiedy zamierza ustąpić ani kiedy mógłby rozwiązać parlament, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Protestujący, opozycja oraz organizacje broniące praw obywatelskich twierdzą, że katastrofa na dworcu kolejowym była dowodem na szersze nieprawidłowości w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi przez rząd oraz na panującą korupcję.

Aktywiści ruchu studenckiego deklarują chęć rzucenia wyzwania Vučiciowi i partii SNS w nadchodzących wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich.