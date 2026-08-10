Sensacja u wybrzeży Sycylii. Odkryli coś, co leżało nietknięte przez wieki

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Włoscy nurkowie zeszli na głębokość 46 metrów i zamarli z zachwytu. Zaledwie pięć kilometrów od wybrzeży Sycylii odkryli nienaruszony wrak rzymskiego statku handlowego sprzed ponad 2000 lat. Dno wokół niego jest dosłownie usłane setkami starożytnych amfor. Eksperci nie mają wątpliwości: to jedno z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat.

Niezwykły widok na głębokości 46 metrów

Na dnie Morza Śródziemnego, zaledwie pięć kilometrów od sycylijskiego wybrzeża na wysokości miejscowości Mazara del Vallo, nurkowie natknęli się na niezwykły widok. Wrak rzymskiego statku, liczący sobie około 2100 lat, leżał nienaruszony, otoczony setkami ceramicznych pojemników.

To właśnie te amfory – wysokie, cylindryczne naczynia, używane w późnym okresie Cesarstwa Rzymskiego – stanowią bezcenne źródło informacji o handlu i życiu codziennym w starożytności.

„Moje serce zamarło”. Relacja pierwszego świadka



Widoczność nie była najlepsza (...). Zbliżyłem się. I moje serce zamarło. Pode mną rozciągał się ogromny obszar pokryty amforami – relacjonował Giacomo De Mola, który jako pierwszy natknął się na wrak w pobliżu Mazara del Vallo.

Ekipa nurków natrafiła na coś zdumiewającgo: Gigantyczny wrak leżał tam od 600 lat Przez 600 lat spoczywała w głębinach cieśniny Sund, skryta pod warstwami piasku i mułu. Teraz, dzięki współpracy archeologów i twórców dokumentu "Zagadka w głębinach", światło dzienne ujrzał największy znany wrak koggi - statku, który był…

Na miejsce zostali wysłani nurkowie z policyjnej jednostki ds. ochrony dóbr kultury (Carabinieri Art Squad). Potwierdziła oni obecność wraku mierzącego około 21 metrów długości i 6 metrów szerokości.

Podwodne imperium. Co skrywał starożytny ładunek?

Włoskie Ministerstwo Kultury informuje, że statek pochodzi z II lub I wieku p.n.e. i był w pełni załadowany amforami, prawdopodobnie transportującymi wino i oliwę z oliwek - towary, które w tamtym okresie stanowiły podstawę handlu w regionie Morza Śródziemnego.

Na nagraniu wideo, udostępnionym w mediach społecznościowych, widać ogromny obszar pokryty amforami, wśród których pływają ryby.

Jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych dekady

Specjaliści podkreślają, że tak dobrze zachowany wrak z epoki rzymskiej to prawdziwa rzadkość. Na miejscu pracują już eksperci, których zadaniem jest zabezpieczenie wraku przed zniszczeniem i rabunkiem oraz przeprowadzenie szczegółowych badań.

Minister kultury Alessandro Giuli określił odkrycie jako „jedno z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat”.

To były rutynowe ćwiczenia marynarki. Wojsko odkryło wrak z XVI wieku Na południu Cieśniny Kalmarskiej, podczas rutynowych ćwiczeń wojskowych, załoga szwedzkiego okrętu HMS Belos natrafiła na niezwykłe znalezisko – wrak statku, który według wstępnych analiz może pochodzić z końca XVI wieku. Odkrycie zyskało status…

Eksperci przypominają, że Morze Śródziemne przez wieki było kluczowym szlakiem handlowym i areną licznych wydarzeń historycznych. Odkrycie rzymskiego statku u wybrzeży Sycylii stanowi kolejny dowód na to, jak wiele jeszcze skarbów historii czeka na odkrywców pod powierzchnią wody.

