Senat USA przyjął ustawę o „piekielnych” sankcjach Grahama na Rosję i Iran

RMF24

Amerykański Senat zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę przewidującą nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. Projekt nazwany na cześć jednego ze współautorów – senatora Lindseya Grahama – trafi teraz do Izby Reprezentantów.

Za dwupartyjnym projektem, którego celem jest zwiększenie presji na Moskwę w związku z wojną przeciwko Ukrainie, głosowało 86 senatorów. Przeciw było 11.

Negocjacje w sprawie inicjatywy trwały półtora roku. „The Washington Post” ocenił, że głosowanie jest długo wyczekiwanym zwycięstwem zwolenników dalszego wsparcia dla Ukrainy w Kongresie.

Cła dla nabywców rosyjskiej ropy i gazu

Ustawa daje prezydentowi USA możliwość wprowadzenia ceł w wysokości do 100 proc. wobec pięciu największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Wśród państw, które mogłyby zostać objęte tymi działaniami są Chiny i Indie.

Projekt przewiduje również sankcje wobec Władimira Putina, innych przedstawicieli rosyjskich władz, oligarchów oraz sektora finansowego. Ma też uderzyć w tzw. rosyjską flotę cieni, wykorzystywaną do omijania ograniczeń dotyczących eksportu surowców.

Do ustawy wpisano ponadto rozszerzenie sankcji wobec Iranu. O uwzględnienie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump.

Po decyzji Senatu projekt trafi do Izby Reprezentantów. Prace tej izby mają zostać wznowione po letniej przerwie 31 sierpnia. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, ostatnim etapem będzie podpis prezydenta USA, który w ostatnich tygodniach sygnalizował gotowość do poparcia inicjatywy.

Ustawa nazwana imieniem Grahama

Projekt nazwano na cześć republikańskiego senatora Lindseya Grahama, jednego z jego współautorów. Graham zmarł w lipcu. Dzień przed śmiercią poinformował, że osiągnął porozumienie z Białym Domem, który przez ponad rok blokował tę inicjatywę.

Zadowolenie z decyzji Senatu wyraził minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „Jestem wdzięczny za ten ważny krok, mający zwiększyć reżim sankcyjny względem rosyjskiego agresora” – napisał w serwisie X. „Wspólnie przybliżamy trwały pokój” – dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślał z kolei, że projekt ma znaczenie nie tylko finansowe. Prezydent Ukrainy ocenił, że ustawa jest „mocnym sygnałem dla Europy i Ukrainy” oraz wyrazem dużego wsparcia dla ukraińskiego społeczeństwa.

Sam Graham nazywał ten pakiet sankcji „piekielnym”.