„Seksualny drapieżnik” Russell Brand skazany. Słynny komik i aktor usłyszał wyrok

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Komik Russell Brand, niegdyś jeden z najbardziej znanych brytyjskich prezenterów i gwiazda Hollywood, został w poniedziałek skazany na dziesięć i pół roku pozbawienia wolności. Uznano go za winnego zgwałcenia jednej kobiety i seksualnego napastowania trzech kolejnych.

„Seksualny drapieżnik”

Londyński sąd wydał w poniedziałek wyrok w sprawie gwałtu i napaści seksualnych, których dopuścił się brytyjski komik i aktor Russell Brand.

„Seksualny drapieżnik” - takim mianem określił celebrytę sędzia Joel Bennathan, wydając wyrok. Podkreślił, że Brand był „porażająco arogancką osobą”, która ignorowała prawa kobiet do powiedzenia mu „nie”. Sędzia dodał, że Brand wierzył, że sława pozwala mu na robienie wszystkiego, co zechce, a jego „świta” - współpracownicy – utwierdzała go w tym przekonaniu.

Sąd skazał Branda na 10 i pół roku pozbawienia wolności. Po upływie 7 lat mężczyzna będzie mógł odbyć resztę kary poza więzieniem, pod określonymi warunkami.

„Podskakiwałam ze strachu”

Ogłoszenie sentencji zawierało drastyczne szczegóły dotyczące stosunków Branda z ofiarami.

Wydanie wyroku poprzedziło odczytanie oświadczeń ofiar. Jedna z kobiet nazwała go „seksualnym drapieżnikiem, pozbawionym wyrzutów sumienia”. Przez lata, gdy tylko słyszałam jego głos w telewizji lub widziałam jego wizerunek, podskakiwałam ze strachu - podkreśliła.

W zeszłym tygodniu ława przysięgłych uznała Branda za winnego zgwałcenia kobiety w 2009 roku oraz trzech napaści seksualnych na inne kobiety w latach 2004–2009. Został uniewinniony od dwóch innych zarzutów gwałtu oraz zarzutu próby napaści na tle seksualnym.

Russell Brand winny gwałtu. Możliwe kolejne procesy Gwiazda telewizji, komik i aktor Russel Brand został uznany przez sąd za winnego gwałtu i napaści seksualnej. Były mąż Katy Perry i jeden z najbardziej znanych brytyjskich prezenterów telewizyjnych zaprzeczał wszelkim zarzutom w czasie procesu,…

Russell Brand - znany komik

Pięćdziesięciojednoletni Brand popularność zdobył na początku stulecia. Był komikiem, znanym z charakterystycznej, nieuporządkowanej fryzury, teatralnych gestów, ekspresyjności i kontrowersyjnych dowcipów.

Prowadził programy telewizyjne i radiowe. BBC zawiesiła go w obowiązkach po tym, gdy jako prowadzący wieczorną audycję nagrał obsceniczną wiadomość na automatycznej sekretarce aktora Andrew Sachsa, znanego m.in. z serialu „Hotel Zacisze”. Wkrótce Brand sam zrezygnował ze współpracy.

Brand zagrał m.in. w filmach „Chłopaki też płaczą”, „Śmierć na Nilu” i „Arthur”.

Krótki związek z Katy Perry

W 2010 roku wziął ślub z piosenkarką Katy Perry. Związek utrzymał się niecałe półtora roku, a Amerykanka przekonywała potem, że Brand miał problem z zaakceptowaniem jej niezależności.

Z czasem Brand coraz częściej wypowiadał się na tematy polityczne. Początkowo deklarował poglądy lewicowe, spotykając się w kampanii wyborczej w 2015 z ówczesnym liderem Partii Pracy Edem Millibandem. Gościnnie był redaktorem jednego z numerów tygodnika „New Statesman”. Wydał książkę pt. „Revolution”, w której krytykował system kapitalistyczny.

Potem komik przesunął się ku prawej stronie sceny politycznej. Poparł w pewnym momencie Donalda Trumpa, nawiązał kontakty z konserwatywnym amerykańskim aktywistą Charliem Kirkiem i prawicowym prezenterem Tuckerem Carlsonem. W swoim kanale internetowym skupiał się na amerykańskiej polityce, krytyce tradycyjnych mediów i teoriach spiskowych, dotyczących m.in. pandemii Covid 19.

Brand przyjął chrześcijaństwo w 2024 roku. Podkreślał potem, że żałuje niektórych swoich zachowań wobec kobiet. Konsekwentnie zaprzeczał jednak, by łamał prawo.

Niewykluczone, że to nie koniec problemów Branda. Londyńska policja prowadzi odrębne śledztwo w sprawie zarzutów gwałtów postawionych przez kolejne dwie kobiety. Komik został już w tej sprawie przesłuchany. Dochodzenie trwa, mężczyzna nie usłyszał zarzutów.