Spośród stu pomników stojących w Mediolanie żaden nie jest dedykowany kobiecie. Spis pomników w stolicy Lombardii sporządzili były lokalny polityk i fotograf, którzy zwrócili uwagę na to, że na piedestale figurują wyłącznie mężczyźni.

Pomniki na placach, skwerach i w parkach upamiętniają włoskich patriotów, artystów, literatów, dziennikarzy i inne wielkie osobistości, przede wszystkim mediolańczyków i osób związanych z miastem.

Ale , jak zauważył dziennik "Corriere della Sera", dopiero spis monumentów uświadomił, że takiego zaszczytu nie dostąpiła żadna znana kobieta.



Katalog pomników opracowali były radny centrolewicy, lekarz Giuseppe Landonio i fotograf Giuseppe Cozzi. Postanowili je sfotografować, między innymi po to, by udokumentować w jakim są stanie. Odkryli przy okazji, że jedyne postaci kobiece są kompletnie anonimowe. To na przykład współczesne dzieło "Trzy gracje" rzeźbiarza Salvatore Fiume czy statua Italia Turrita, czyli personifikacja Włoch i narodu włoskiego.



Landonio i Cozzi sami sporządzili listę zasłużonych kobiet, które według nich powinny być upamiętnione. Przywołali pisarkę i poetkę Adę Negri, dziennikarkę i literatkę Camillę Cederne, śpiewaczkę Marię Callas. Podkreślili jednocześnie, że należy pomyśleć o jakiejś formie przywrócenia pamięci o kobietach i uznania ich roli w historii Mediolanu.