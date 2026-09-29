Sekretarz generalny NATO: Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny

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„Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny: zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej” - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, dodając, że odpowiedź na akcje sabotażowe Rosji na terenie NATO „nie zawsze będzie jawna”. Estonia ustaliła natomiast, że sierpniowy pożar w estońskiej firmie zbrojeniowej Milrem Robotics, która dostarcza Ukrainie bezzałogowe pojazdy naziemne, był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa, a więc FSB - dawne KGB. Rosja, ustami rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, szybko odpowiedziała.

NATO do Rosji: Ukraina dostanie więcej, a nie mniej

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Litwy Mindaugas Sinkevičius odbyli w Brukseli rozmowy związane z bezpieczeństwem, regionalną współpracą w dziedzinie obronności oraz strategicznymi priorytetami Sojuszu.

Spotkanie stanowiło odzwierciedlenie trwających wewnątrz NATO dyskusji, prowadzonych w obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego i zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Europie. Na konferencji poprzedzającej spotkanie sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział: Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny: zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej.

Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy - dodał.

Rutte podkreślił również, że Rosja kontynuuje „lekkomyślną kampanię wrogich działań” wobec NATO, które „dysponuje możliwościami reagowania”. Mark Rutte powiedział, że odpowiedź Sojuszu na rosyjskie zaczepki nie zawsze będzie jawna: Nie zawsze będą to działania publiczne. Nie zawsze będą symetryczne. Nie zawsze będzie to odpowiedź „wet za wet”.

Nowe informacje ws. podpalenia w Estonii

Estonia poinformowała dziś, że ustaliła, iż sierpniowy pożar w estońskiej firmie zbrojeniowej Milrem Robotics - dostawcy bezzałogowych pojazdów naziemnych dla atakowanej przez Rosję Ukrainy - był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa.

Premier Kristen Michal przekazał, że wnioski te oparto na informacjach zgromadzonych przez estońską Służbę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Estonia nie ujawniła szczegółów sprawy, powołując się na poufność działań służb, ale wskazała, że incydent ten wpisuje się w schemat innych aktów sabotażu przeprowadzanych w Europie na zlecenie Rosji.

Dziś z pełną pewnością możemy powiedzieć, że podpalenie Milrem w nocy z 14 na 15 sierpnia było aktem dywersji zamówionym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej - oświadczył premier Kristen Michal.

Do tych informacji szybko odniósł się premier Szwecji Ulf Kristersson. Określił sprawę jako „niezwykle poważną” i zapewnił, że Estonia ma pełne wsparcie Szwecji.

Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna poinformował o wezwaniu do resortu charge d'affaires Rosji. Zapewnił, że Estonia wraz z sojusznikami zaostrzy sankcje, wprowadzi dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocni wsparcie dla Ukrainy. Według Tsahkny coraz częstsze akty dywersji świadczą o „rosnącej desperacji Moskwy”.

Federacja Rosyjska odpowiada Estonii: To bezpodstawne

Kreml zaprzeczył, jakoby Rosja stała za podpaleniem estońskiej firmy zbrojeniowej.