Ściana ognia zbliża się do Madrytu. Hiszpania i Francja proszą o pomoc

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Istnieje zagrożenie, że trzy duże pożary pod Madrytem połączą się w jeden ogromny. W regionie ewakuowano już ponad 20 tys. osób. Równie zła sytuacja jest na południowym zachodzie Francji – tam swoje domy musiały opuścić 43 tys. mieszkańców. Hiszpania i Francja zwróciły się do UE o uruchomienie mechanizmu ochrony ludności.

W piątek nad ranem ewakuowano kilka miejscowości na popularnym wśród turystów przylądku Ferret w departamencie Żyrondy. PAP/EPA/SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT

W piątek nad ranem ewakuowano kilka miejscowości na popularnym wśród turystów przylądku Ferret w departamencie Żyrondy. PAP/EPA/SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT / PAP/EPA

W związku z dużymi pożarami lasów, które ogarnęły środkową Hiszpanię, władze ogłosiły w nocy z czwartku na piątek stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niej prowincji Avila we wspólnocie Kastylii i Leonu.

Największe pożary lasów dotknęły miejscowości Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias oraz Burgohondo. Władze obawiają się, że trwające trzy pożary w odległości około 60 km od stolicy, połączą się w jeden duży.

Od czwartku ewakuowano na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu ponad 10 tys. osób. Dla kolejnych 10 tys. wydano nakaz ewakuacji.

Hiszpania prosi o pomoc

W piątek rząd Hiszpanii zwrócił się z prośbą o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i rozmieszczenie w ramach niego „czterech maszyn latających”. Na apel odpowiedziały Grecja i Włochy, który wyślą po dwa samoloty gaśnicze Canadair.

Z powodu pożarów „Hiszpania i sąsiednie kraje” znajdują się w „dramatycznej sytuacji” - napisał w piątek premier Pedro Sanchez na platformie X.

Pożar w prowincji Avila w Hiszpanii. Fot. RAUL SANCHIDRIAN / PAP/EPA

Jak podkreśla agencja Associated Press, w tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 100 tys. hektarów, z czego 32 tys. w Guadalajarze, gdzie kilka dni temu doszło do drugiego pod względem wielkości pożaru w historii kraju. Na początku lipca w pożarze na południu Hiszpanii zginęło 13 osób.

Ponad stu strażaków z Polski poleci do Hiszpanii, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu pożarów lasów.

Polacy będą działać w okolicach Toledo, w środkowej części kraju.

Strażacy wylecą do Hiszpanii za tydzień.

Pożary trawią Francję

W południowo-zachodniej Francji z powodu pożarów zarządzono w piątek nad ranem ewakuację kilku miejscowości na popularnym wśród turystów przylądku Ferret w departamencie Żyrondy. Łącznie w departamentach Żyrondy i Landy w Nowej Akwitanii ewakuowano 43 tys. osób, a władze lokalne zarządziły prewencyjną ewakuację kolejnych tysięcy mieszkańców i turystów w obu rejonach.

Szef francuskiego MSW Laurent Nunez poinformował w piątek, że trwający pożar w Żyrondzie jest największym pożarem tego lata. Jak przekazał podczas briefingu dla prasy, ogień objął już ponad 10 tys. hektarów.

Nunez powiedział również, że obecnie Francja zmaga się z 32 pożarami. Od 1 stycznia spłonęło 50 tys. hektarów. To prawie trzy razy więcej niż w ubiegłym roku – podkreślił.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował we wpisie na platformie X w nocy z czwartku na piątek, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów ze środy skala pożarów w UE pobiła rekordy jak na tę porę roku. Do 22 lipca spłonął obszar około dwukrotnie większy niż średnia dla tej daty z ostatnich dwóch dekad. Francja pobiła rekordy pod względem spalonej powierzchni oraz liczby pożarów, a Hiszpania samej liczby pożarów.