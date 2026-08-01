SBU uderzyła na trzy rafinerie w Baszkirii

RMF24

Ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie obiekty oddalone o 1600 km od frontu. Trafienia odnotowano w trzech rafineriach ropy naftowej w Baszkirii oraz w stacje radiolokacyjne w Kraju Krasnodarskim.

„Odległość do (zaatakowanych) obiektów wynosi prawie 1600 kilometrów. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku. Dziękuję za celność!” – napisał w serwisach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że do ataków doszło w nocy z piątku na sobotę. Ukraińskie drony trafiły w trzy rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji. Trafione zostały obiekty: Basznieft-UNPZ, Basznieft-Nowojł oraz Basznieft-Ufanieftiechim.

„Łączne zdolności przerobowe tych zakładów przekraczają 23 mln ton ropy naftowej rocznie. (Stolica Baszkirii) Ufa jest jednym z kluczowych ośrodków rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Miejscowe zakłady produkują benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, środki smarne oraz inne produkty wykorzystywane m.in. do zaopatrywania armii rosyjskiej – ogłoszono w komunikacie.

Uderzenia odnotowano także w przypadku stacji radiolokacyjnych w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie. Stacje Podlot-K1 i Kasta-2E2, wykorzystywane były do wykrywania celów powietrznych.