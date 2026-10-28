Sardynia mówi "nie" telefonom przy stole. Te restauracje wprowadzają zakaz

RMF24

Na włoskiej Sardynii startuje wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu odłożenie smartfonów na bok podczas rodzinnych wizyt w restauracjach. 15 lokali podjęło wyzwanie i w ramach pilotażowego programu wprowadza zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych przez całe rodziny podczas wspólnych posiłków.

Akcja, pod hasłem „A tavola senza schermi” (Przy stole bez ekranów) to pomysł Anny Cau, rzecznik praw dziecka na Sardynii. W dobie wszechobecnych ekranów inicjatywa ma zachęcić rodziców i dzieci do rozmawiania i spędzania czasu razem, zamiast oddawania się cyfrowej izolacji – do czego dochodzi coraz częściej nawet podczas wyjść do restauracji.

Wśród lokalów, które biorą udział w eksperymencie, są m.in.: Antica Cagliari w Cagliari, Les Arenes, Risto Fever oraz Ristorante Movida w Alghero i Ristorante Terranostra w Olbii.

W zamian planszówki i kolorowanki

Od przyszłego tygodnia – przez miesiąc – każdy, kto zasiądzie do stołu w jednym z 15 uczestniczących lokali, poproszony zostanie o schowanie telefonu. W zamian restauracja oferuje m.in. gry planszowe i kolorowanki. Każda rodzina dostanie też broszurę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z technologii oraz porady dotyczące zarządzania mediami społecznościowymi w domu.

Według Anny Cau projekt nie polega na ślepym zakazywaniu i zrzucaniu odpowiedzialności na rodziców, ale na szerszym społecznym wsparciu, które ma umożliwić rodzinom bliski kontakt nawet poza domem.

Potrzebujemy miejsc, które będą wzmacniać życie rodzinne – tłumaczy Anna Cau. To mały krok w stronę większych zmian w podejściu do tego delikatnego problemu - dodaje.

Restauratorzy podchwycili temat i chcą działać dalej

Inicjatywa powstała we współpracy ze stowarzyszeniem Fipe-Confcommercio, zrzeszającym branżę gastronomiczną i turystyczną. Prezes sardyńskiego oddziału, Emanuele Frongia, podkreśla, że restauracje coraz częściej obserwują, jak rodzinne spotkania przeradzają się w chwile milczenia – każdy patrzy w swój telefon, czasem, żeby „uciszyć dziecko”.

Według Frongi restauracje są niezwykle ważne dla odbudowy rodzinnych więzi i intymności. Lokalni gastronomowie liczą, że pilotażowy program uda się rozszerzyć na kolejne restauracje i kawiarnie w całych Włoszech.