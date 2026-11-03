Sądowa batalia o Covid-19. Chińczycy domagają się 53,5 mld od stanu Missouri

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W Wuhanie ruszył proces, w którym szereg chińskich instytucji domaga się zadośćuczynienia w kwocie 53,5 miliardów dolarów od stanu Missouri. Chińczycy zarzucają Amerykanom, że pozwani działając w złej wierze, wykorzystali amerykańskie sądy do złośliwych procesów, a także fabrykowali i rozpowszechniali nieprawdziwe informacje i wygłaszali piętnujące, dyskryminujące uwagi w sprawie źródeł pandemii Covid-19.

O rozpoczęciu postępowania informuje portal dziennika „South China Morning Post”. Pozew został wspólnie złożony 30 kwietnia 2025 roku przez władze miasta Wuhan, Chińską Akademię Nauk oraz jej jednostkę podległą – Instytut Wirusologii w Wuhanie (WIV), przeciwko stanowi Missouri i dwóm byłym prokuratorom generalnym stanu, Ericowi Schmittowi i Andrew Bailey’owi.

Sąd przyjął sprawę 7 maja tego samego roku. W grudniu zaktualizowano listę oskarżonych o Catherine Hanaway, aktualną prokurator generalną Missouri. Hanaway potwierdziła otrzymanie dokumentów sądowych w grudniu ubiegłego roku.

Jak wynika z poniedziałkowego oświadczenia sądu, autorzy pozwu zarzucają pozwanym celowe wykorzystanie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości do walki z nimi. Według nich pozwani nie tylko nadużywali procedur sądowych w USA, ale też fabrykowali nieprawdziwe informacje i rozpowszechniali stygmatyzujące, dyskryminujące wypowiedzi.

Te działania poważnie naruszyły prawo powodów do ochrony dobrego imienia i spowodowały ogromne straty – dodano.

Z dokumentów sądowych wynika, że chińskie instytucje domagają się zadośćuczynienia w wysokości 356,437 miliarda juanów (około 53,5 miliarda dolarów). Chcą też, by pozwani publicznie przeprosili w amerykańskich i chińskich mediach, w tym w „The New York Times”, CNN, na platformie YouTube i agencji Xinhua.

Pozwy wzajemne

Chiński proces to element wzajemnych postępowań sądowych związanych z Covid-19 pomiędzy oboma krajami. Zaczęło się w 2020 roku, gdy Eric Schmitt, ówczesny prokurator generalny Missouri, złożył pozew przeciwko rządowi chińskiemu. Twierdził w nim, że chińscy urzędnicy zaprzeczyli, że istnieje ryzyko transmisji wirusa z człowieka na człowieka, uciszyli sygnalistów i nie powstrzymali wybuchu epidemii, umożliwiając rozprzestrzenianie się zakażenia na całym świecie.

Schmitt twierdził, że domaga się „zadośćuczynienia za ogromne straty w ludności, cierpienia i niepokoje gospodarcze, z jakimi zmagało się całe Missouri przez pandemię Covid-19, która zatrzymała cały świat”.

Pozwanymi byli: Chińska Narodowa Komisja Zdrowia, władze miejskie miasta Wuhan – gdzie po raz pierwszy wykryto epidemię – oraz Instytut Wirusologii w Wuhanie, będący przedmiotem podejrzeń o wyciek laboratoryjny jako źródło pandemii.

Laboratorium oświadczyło na początku pandemii, że zostało „poważnie skrzywdzone” przez teorie spiskowe krążące w internecie, w tym te, że nowy szczep wirusa został „stworzony przez człowieka” i „wyciekł z laboratorium WIV”.

Dodano, że inne zarzuty obejmowały: „WIV zostało przejęte przez wojsko”, „pracownik WIV zmarł z powodu wirusa”, „student WIV to pacjent zero” oraz „pracownik WIV poinformował władze, że szef WIV jest odpowiedzialny” za pandemię.

W marcu ubiegłego roku amerykański sędzia federalny orzekł, że rząd chiński ponosi odpowiedzialność za ukrywanie początkowych etapów epidemii Covid-19 oraz gromadzenie środków ochronnych. Sędzia wydał wyrok zaoczny na korzyść stanu Missouri w wysokości 24,5 miliarda dolarów.