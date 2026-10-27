Sąd w Egipcie uderza w wolność słowa. Ostatnie niezależne medium zamknięte

RMF24

We wtorek egipski sąd nakazał zamknięcie jednego z ostatnich niezależnych mediów w kraju – internetowej gazety Mada Masr. Redaktorka naczelna i założycielka portalu, Lina Attalah, została uznana za winną prowadzenia strony internetowej bez wymaganych uprawnień i skazana na wysoką grzywnę. Decyzja sądu wywołała falę krytyki ze strony organizacji broniących wolności słowa.

Na mocy wyroku sądu Lina Attalah została zobowiązana do zapłacenia grzywny w wysokości 53 400 dolarów. Sędzia orzekł, że ma pozostać w areszcie do czasu uregulowania tej sumy.

Według Mada Masr, grzywna została opłacona kilka godzin po ogłoszeniu decyzji, jednak miejsce pobytu redaktorki pozostaje nieznane.

Mada Masr – ostatni bastion niezależnego dziennikarstwa

Mada Masr to jedno z ostatnich egipskich mediów prowadzących dziennikarskie śledztwa dotyczące korupcji, rosnącej roli armii w państwie czy naruszeń praw człowieka. Portal od lat zmaga się z represjami – od 2017 roku jego strona internetowa jest zablokowana przez władze, a wniosek o akredytację złożony w 2018 roku pozostał bez odpowiedzi.

Proces Liny Attalah został określony przez organizację Human Rights Watch jako eskalacja represji i „oburzający atak na niezależne media”. Amnesty International oraz 118 innych organizacji społecznych i medialnych zaapelowało do egipskich władz o zaprzestanie ścigania Mada Masr i przyznanie gazecie akredytacji.

Obrońca Attalah, Hasan el-Azhary, zapowiedział odwołanie od wyroku.

Egipt na końcu rankingu wolności mediów

Według Reporterów bez Granic Egipt zajmuje 169. miejsce na świecie pod względem wolności mediów. Z danych Egipskiej Inicjatywy Praw Osobistych wynika, że obecnie 26 dziennikarzy w Egipcie przebywa w areszcie z powodu wykonywanej pracy.