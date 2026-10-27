Sąd w Egipcie uderza w wolność słowa. Ostatnie niezależne medium zamknięte

Na mocy wyroku sądu Lina Attalah została zobowiązana do zapłacenia grzywny w wysokości 53 400 dolarów. Sędzia orzekł, że ma pozostać w areszcie do czasu uregulowania tej sumy.
Według Mada Masr, grzywna została opłacona kilka godzin po ogłoszeniu decyzji, jednak miejsce pobytu redaktorki pozostaje nieznane.
Mada Masr – ostatni bastion niezależnego dziennikarstwa
Mada Masr to jedno z ostatnich egipskich mediów prowadzących dziennikarskie śledztwa dotyczące korupcji, rosnącej roli armii w państwie czy naruszeń praw człowieka. Portal od lat zmaga się z represjami – od 2017 roku jego strona internetowa jest zablokowana przez władze, a wniosek o akredytację złożony w 2018 roku pozostał bez odpowiedzi.
Proces Liny Attalah został określony przez organizację Human Rights Watch jako eskalacja represji i „oburzający atak na niezależne media”. Amnesty International oraz 118 innych organizacji społecznych i medialnych zaapelowało do egipskich władz o zaprzestanie ścigania Mada Masr i przyznanie gazecie akredytacji.
Obrońca Attalah, Hasan el-Azhary, zapowiedział odwołanie od wyroku.
Egipt na końcu rankingu wolności mediów
Według Reporterów bez Granic Egipt zajmuje 169. miejsce na świecie pod względem wolności mediów. Z danych Egipskiej Inicjatywy Praw Osobistych wynika, że obecnie 26 dziennikarzy w Egipcie przebywa w areszcie z powodu wykonywanej pracy.