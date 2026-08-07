Sąd ponownie wstrzymuje inwestycję Trumpa. Prezydent odpowiada

Orzeczenie dotyczy wyłącznie części nadziemnej inwestycji. Prace pod ziemią mogą być kontynuowane. Według administracji powstaje tam rozbudowana infrastruktura bezpieczeństwa, obejmująca m.in. modernizowany bunkier, dodatkowe schrony przeciwbombowe oraz zaplecze wojskowe i medyczne. W planach jest także utworzenie na dachu sali balowej portu dronowego, który miałby wspierać ochronę Waszyngtonu.
Sąd podkreślił, że to Kongres sprawuje kontrolę nad finansowaniem inwestycji na terenie Białego Domu, a projekt nie uzyskał wymaganej zgody ustawodawców. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że nie znają przypadku, w którym prezydent samodzielnie, korzystając z prywatnych środków, zdecydował o wyburzeniu części Białego Domu wzniesionych za zgodą Kongresu i sfinansowanych z pieniędzy podatników.
„Natychmiast odwołamy się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Ta niesprawiedliwa decyzja musi zostać w całości uchylona przez Sąd Najwyższy” – napisał w mediach społecznościowych po decyzji sądu prezydent Trump.
Włodarz Białego Domu postanowił dokonać przebudowy
W ubiegłym roku pod budowę sali balowej wyburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które przez lata było siedzibą pierwszej damy i jej personelu. Już wiosną sąd pierwszej instancji nakazał wstrzymanie budowy części nadziemnej, jednak decyzję zawieszono do czasu rozpatrzenia odwołania.
Pozew w sprawie złożyło stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation, argumentując, że inwestycja rozpoczęła się bez wymaganych zgód i autoryzacji Kongresu.
W maju Donald Trump zapowiedział, że sala balowa zostanie otwarta we wrześniu 2028 roku. Według prezydenta na realizację inwestycji zgromadzono 400 mln dolarów pochodzących od prywatnych darczyńców oraz od niego samego.