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W restauracji na placu Kudryńskim w centrum Moskwy doszło do eksplozji. Główny Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji poinformował, że zginęły 3 osoby, a 15 zostało rannych. W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że w restauracji odbywał się bankiet jednego z generałów.

W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych, co oficjalnie potwierdził Główny Zarząd MSW.

Według doniesień kanałów informacyjnych w Telegramie w lokalu mogło odbywać się wesele na 50 osób lub przyjęcie urodzinowe generała. Wybuch nastąpił w restauracji „Balzi Rossi”, zlokalizowanej na parterze jednego z charakterystycznych budynków tzw. socrealistycznych wysokościowców w Moskwie.

Oficjalne przyczyny incydentu nie zostały jeszcze podane przez śledczych . Teren wokół budynku został natychmiast otoczony kordonem przez policję .

Według wstępnych informacji przekazanych przez kanał „112”, na zapleczu kuchennym restauracji mogło dojść do wybuchu instalacji gazowej .

„To śmieszne, jeśli wziąć pod uwagę, że w budynku nie ma gazu” – podał kanał „Astra”, powołując się na swoje źródła.

W związku z nagłym kryzysem i prowadzonymi działaniami służb, moskiewski Departament Transportu ogłosił zmianę planów dotyczących miejskich imprez .

Ruch na niektórych zjazdach w pobliżu placu został tymczasowo zamknięty - podała RIA Nowosti.

W pobliżu wieżowca znajduje się budynek ambasady USA.

Urodziny generała?

Jak podał na Telegramie projekt „Astra” w restauracji „Balzi Rossi”, w której doszło do wybuchu, odbywało się przyjęcie urodzinowe generała. W pobliżu restauracji zaparkowanych było wiele samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi.

Czarne tablice rejestracyjne są zazwyczaj używane na pojazdach Sił Zbrojnych oraz niektórych innych resortów siłowych.

Ponadto w pobliżu znajdował się autobus Rosgwardii - podała „Astra”, zaznaczając, że informacja ta nie została potwierdzona.