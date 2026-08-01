W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych, co oficjalnie potwierdził Główny Zarząd MSW.
Według doniesień kanałów informacyjnych w Telegramie w lokalu mogło odbywać się wesele na 50 osób lub przyjęcie urodzinowe generała. Wybuch nastąpił w restauracji „Balzi Rossi”, zlokalizowanej na parterze jednego z charakterystycznych budynków tzw. socrealistycznych wysokościowców w Moskwie.
Oficjalne przyczyny incydentu nie zostały jeszcze podane przez śledczych
Według wstępnych informacji przekazanych przez kanał „112”, na zapleczu kuchennym restauracji mogło dojść do wybuchu instalacji gazowej
„To śmieszne, jeśli wziąć pod uwagę, że w budynku nie ma gazu” – podał kanał „Astra”, powołując się na swoje źródła.
W związku z nagłym kryzysem i prowadzonymi działaniami służb, moskiewski Departament Transportu ogłosił zmianę planów dotyczących miejskich imprez
Ruch na niektórych zjazdach w pobliżu placu został tymczasowo zamknięty - podała RIA Nowosti.
W pobliżu wieżowca znajduje się budynek ambasady USA.
Urodziny generała?
Jak podał na Telegramie projekt „Astra” w restauracji „Balzi Rossi”, w której doszło do wybuchu, odbywało się przyjęcie urodzinowe generała. W pobliżu restauracji zaparkowanych było wiele samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi.
Czarne tablice rejestracyjne są zazwyczaj używane na pojazdach Sił Zbrojnych oraz niektórych innych resortów siłowych.
Ponadto w pobliżu znajdował się autobus Rosgwardii - podała „Astra”, zaznaczając, że informacja ta nie została potwierdzona.