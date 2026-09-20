Są wyniki exit poll w Rosji. Zaskoczenia nie ma

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Zakończyły się wybory do Dumy Państwowej Rosji. Badania exit poll mówią o zwycięstwie partii władzy Jedna Rosja, której faktycznym liderem jest Władimir Putin. Z list wyborczych wyłączono kandydatów jedynej partii opozycyjnej - Jabłoko.

Wstępne wyniki Centralnej Komisji Wyborczej mówią, że rządząca partia Jedna Rosja prowadzi z wynikiem 57,54 proc.

Według badań exit poll państwowego ośrodka WCIOM i instytutu INSOMAR, do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja w wyborach przewyższyła poziomy z lat 1993, 2016 i 2021.

Są kolejne dane o frekwencji w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej Według danych Centralnej Komisji Wyborczej Rosji, o godz. 15:15 czasu moskiewskiego, czyli godz. 14:15 w Polsce, frekwencja w przeprowadzanych wyborach do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wyniosła 52,62 proc. Są to…

Trzydniowe wybory w Rosji trwały od piątku do dziś. Dotyczyły liczącej 450 miejsc niższej izby parlamentu, która jest wierna putinowskiej polityce. Mimo wszechobecnej propagandy były to wybory szczególne - pierwsze od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, którą Władimir Putin nazywa „operacją specjalną”, pierwsze w warunkach m.in. potężnego kryzysu paliwowego, zachodnich sankcji, wysokich stóp procentowych czy też braku rąk do pracy.

„Sprawdzian poparcia” dla wojny w Ukrainie

W ubiegłą środę Władimir Putin w swoim wystąpieniu telewizyjnym wezwał obywateli do licznego udziału w wyborach, podkreślając, że każdy głos to wsparcie dla rosyjskich żołnierzy i potwierdzenie narodowej jedności.

Wasz wybór i wasza wola pokażą, że miliony ludzi stoją za naszymi żołnierzami, że jesteśmy zjednoczonym narodem związanym wspólnymi wartościami, pamięcią historyczną i miłością do ojczyzny – mówił Putin.

Zaznaczył, że głosowanie to także odpowiedź na działania tych, którzy chcą osłabić Rosję, zahamować jej rozwój i odebrać jej suwerenność. Nikt nie zdoła nas podzielić ani zastraszyć, ani podważyć naszego państwa i systemu społeczno-politycznego – dodał.