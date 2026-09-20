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Według danych Centralnej Komisji Wyborczej Rosji o godz. 15:15 czasu moskiewskiego, czyli godz. 14:15 w Polsce, frekwencja w przeprowadzanych wyborach do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wyniosła 52,62 proc. Są to oficjalne wyniki podane przez państwową agencję TASS.

TASS to jedna z głównych rosyjskich agencji państwowych i istotny element systemu komunikacji Kremla, odzwierciedlający narrację władz Rosji. Według opublikowanych przez nią danych frekwencja w wyborach parlamentarnych w Rosji przekroczyła poziom z 2021 roku i o godz. 15:15 czasu moskiewskiego wyniosła 52,62 proc.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej Rosji, na godzinę 15:15 czasu moskiewskiego frekwencja w bieżących wyborach wynosiła 52,62%. Ostateczna frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej w 2021 roku wyniosła 51,72%; obecny wynik jest zatem wyższy o 0,9 punktu procentowego. Wcześniej wskaźnik ten przekroczył już poziom odnotowany podczas wyborów w 2016 roku - podaje TASS, rosyjska państwowa agencja informacyjna, której przekaz pozostaje zgodny z linią informacyjną władz na Kremlu.

Trzydniowe wybory w Rosji trwają od piątku do dziś. Dotyczą Dumy Państwowej, czyli liczącej 450 miejsc niższej izby parlamentu, która jest wierna putinowskiej polityce. Mimo wszechobecnej propagandy są to wybory szczególne - pierwsze od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, którą Władimir Putin nazywa „operacją specjalną”, pierwsze w warunkach m.in. potężnego kryzysu paliwowego, zachodnich sankcji, wysokich stóp procentowych czy też braku rąk do pracy.