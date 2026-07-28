Rzymski amfiteatr z gipsu. Jak fałszywy hrabia nabrał całe Włochy

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To miało być jedno z największych odkryć archeologicznych naszych czasów, a skończyło się w sądzie. Włoska Vicenza przez dwie dekady promowała w oficjalnych przewodnikach „Berico Maritime Amphitheatre” – rzekomą perłę starożytnej architektury z IV wieku. Gdy sprawą w końcu zajęli się naukowcy, odkryli szokującą prawdę: antyczne ruiny powstały niedawno z nowoczesnych materiałów budowlanych, a ufundowane przez Unię Europejską foldery reklamowały zwykłe oszustwo.

Cezar, Kleopatra i... kłamstwo z 2005 roku

Wszystko zaczęło się dwadzieścia lat temu, gdy Franco Malosso, przedstawiający się jako „von Rosenfranz”, ogłosił spektakularne odkrycie w północno-wschodniej części Włoch, w miejscowości Vicenza. Mężczyzna twierdził, że po osuwisku ziemi w 2005 roku natrafił na ruiny starożytnego amfiteatru, który nazwał Berico Maritime Amphitheatre. Według jego relacji, była to jedna z najstarszych i największych tego typu budowli na świecie, datowana na 393 rok naszej ery.

Malosso ubarwił swoją historię niezwykłymi opowieściami. Przekonywał zwiedzających, że miejsce to odwiedził sam Juliusz Cezar podczas powrotu z Egiptu w towarzystwie Kleopatry.

Te rewelacje przyciągały nie tylko turystów, lecz także uwagę lokalnych władz, które umieściły amfiteatr w oficjalnych przewodnikach turystycznych Vicenzy.

Antyk z plastiku, czyli archeolodzy na tropie

Przez lata niewielu kwestionowało opowieści Malossa. Dopiero w 2016 roku pojawiły się pierwsze poważne wątpliwości. Do akcji wkroczyli archeolodzy. Przeprowadzone przez nich badania ujawniły szokującą prawdę – rzekomo starożytna budowla była w istocie współczesnym falsyfikatem.

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Eksperci odkryli, że konstrukcja amfiteatru powstała z włókna szklanego, kolumny wykonano z papier-mâché, a bloki i posągi były tynkowane i gipsowe, pochodzące z początku XXI wieku. Analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że teren został najpierw wyrównany, a dopiero potem zbudowano na nim „starożytny” amfiteatr. Wątpliwości nie pozostawiały także badania historyczne – Juliusz Cezar żył bowiem około czterysta lat wcześniej, niż wskazywała rzekoma data powstania budowli.

40 euro za bilet i unijne dotacje na oszustwo

Przez lata Malosso pobierał od turystów opłaty w wysokości 40 euro za wstęp na teren amfiteatru. W sumie na zwiedzanie fałszywego zabytku przybywały tysiące osób, przekonanych o autentyczności tego miejsca. Co więcej, fałszywy amfiteatr trafił do oficjalnych materiałów promocyjnych miasta, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dwa lata więzienia i gigantyczny rachunek do zapłacenia

Franco Malosso został uznany za winnego oszustwa, fałszerstwa dzieł sztuki oraz nielegalnej budowy obiektów bez odpowiednich zezwoleń. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 3000 euro.

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Dodatkowo, władze gminy Arcugnano, na terenie której znajduje się amfiteatr, złożyły przeciwko niemu pozew o odszkodowanie na kwotę 560 000 euro, aby odzyskać poniesione straty.