Rzymianie wściekli na turystyczny hit. Wypowiadają wojnę wózkom golfowym

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Ciche, ekologiczne i zwinne - wózki golfowe stały się nowym symbolem turystycznego Rzymu. Jednak to, co dla zwiedzających jest wygodą, dla mieszkańców i władz Wiecznego Miasta oznacza coraz większy chaos. Władze Rzymu mówią „dość” i zapowiadają zdecydowane działania.

Turystyczny boom na czterech kółkach

Według najnowszych danych portalu TripAdvisor, zainteresowanie wycieczkami wózkami golfowymi w stolicy Włoch wzrosło tego lata aż o 147 procent w porównaniu z rokiem 2024. Po zabytkowym centrum krąży już nawet 500 takich pojazdów. Dla wielu turystów to idealny sposób na zwiedzanie - bez spalin, hałasu i problemów z parkowaniem.

Mieszkańcy i taksówkarze wściekli

Sielanka turystów to jednak prawdziwy problem dla mieszkańców i przedstawicieli tradycyjnego transportu. Wózki golfowe blokują chodniki, przystanki i wąskie uliczki, które są wizytówką Rzymu.

Taksówkarze nie kryją frustracji - ich zdaniem elektryczne pojazdy odbierają im klientów i stanowią nieuczciwą konkurencję. Operatorzy wózków odpierają zarzuty, twierdząc, że są ekologiczną alternatywą dla spalinowych autokarów, które niszczą zabytki.

Surowe kontrole i wysokie kary

Władze miasta nie zamierzają dłużej tolerować samowolki. W drugiej połowie sierpnia policja rozpoczęła intensywne kontrole - zatrzymywane są wózki, a kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z dokładną weryfikacją dokumentów.

Kary są dotkliwe: za nielegalny przewóz lub brak licencji przewodnika grożą mandaty sięgające 4000 euro, czyli około 17 tysięcy złotych. Dodatkowo, pojazd może zostać wycofany z ruchu nawet na ponad miesiąc.

Nowe przepisy już w drodze

Eugenio Patanè, zastępca burmistrza Rzymu ds. zrównoważonej mobilności, zapowiada wprowadzenie nowych regulacji.

Planowane są sztywne trasy przejazdu dla wózków golfowych, limity liczby dopuszczonych pojazdów oraz system koncesji dla oficjalnych operatorów. Wszystko po to, by przywrócić porządek w historycznym centrum i pogodzić interesy turystów, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców.