Rzeka pełna krokodyli areną zmagań na igrzyskach. MKOl podjął decyzję

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Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził Fitzroy River w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich podczas igrzysk w Brisbane w 2032 roku. Rzeka ta jest naturalnym siedliskiem krokodyli, dodatkowo słynie z silnych prądów i zmiennych warunków atmosferycznych. Wcześniej przed takim wyborem protestowało środowisko sportowe - zauważa „The Guardian”

Po miesiącach niepewności i licznych kontrowersji, Fitzroy River w australijskim stanie Queensland została oficjalnie zatwierdzona jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich, para-wioślarskich, kajakarskich i para-kajakarskich podczas igrzysk olimpijskich w Brisbane w 2032 roku. Decyzję ogłoszono 17 września 2026 roku, kończąc tym samym długotrwałe dyskusje i spekulacje dotyczące bezpieczeństwa i standardów sportowych tego miejsca.

Krokodyle, silne prądy i obawy sportowców

Fitzroy River od początku budziła ogromne emocje. To naturalne siedlisko krokodyli, a dodatkowo rzeka słynie z silnych prądów i zmiennych warunków pogodowych. Te czynniki wywołały falę krytyki ze strony sportowców i federacji wioślarskich z całego świata. Wśród najgłośniejszych przeciwników byli przedstawiciele federacji brytyjskiej, nowozelandzkiej oraz niemieckiej, którzy podczas kongresu World Rowing otwarcie wyrażali swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa, uczciwości rywalizacji oraz trwałości infrastruktury.

Niepokój środowiska sportowego potwierdza otwarty list podpisany przez 542 wioślarzy, w tym olimpijskich medalistów. Domagali się oni przeniesienia zawodów do południowo-wschodniego Queensland, wskazując na alternatywną lokalizację w Moreton Bay, która miała być tańsza i spełniać wszystkie międzynarodowe standardy.

Jednym z głównych zarzutów wobec Fitzroy River były także obawy dotyczące konieczności regularnego pogłębiania i utrzymania toru w odpowiednim stanie, zwłaszcza w kontekście częstych powodzi i dużych ilości nanoszonego mułu. Jednak według wicepremiera Jarroda Bleijie, szczegółowa analiza wykazała, że nie będzie potrzeby poszerzania ani pogłębiania rzeki. Dostępny odcinek o długości 2,7 km pozwala na wytyczenie pełnowymiarowego, ośmiotorowego toru olimpijskiego, z odpowiednią przestrzenią na start i metę.

Decyzja zapadła

Mimo licznych protestów i alternatywnych propozycji, władze stanu Queensland oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozostały nieugięte. Premier stanu, David Crisafulli, z dumą ogłosił w parlamencie, że Fitzroy River przeszła wszystkie testy „śpiewająco”. Jak podkreślił, niezależna ekspertyza techniczna, przeprowadzona przez międzynarodowych specjalistów od inżynierii wodnej, wykazała, że rzeka spełnia wszystkie wymogi stawiane olimpijskim arenom.

Zarówno World Rowing, jak i Paddle Worldwide, po zapoznaniu się z wynikami analiz i wizytacji na miejscu, oficjalnie poparły wybór Fitzroy River. Prezes World Rowing, Jean-Christophe Rolland, zapewnił, że rzeka zapewni uczciwe warunki rywalizacji podczas igrzysk.

Decyzja o wyborze Fitzroy River była nie tylko kwestią sportową, ale także polityczną. Premier Crisafulli stanowczo odrzucał krytykę, określając ją jako przejaw „elitaryzmu” i podkreślając wsparcie dla regionalnego Queensland.

Po oficjalnym zatwierdzeniu Fitzroy River jako olimpijskiej areny, władze Queensland zapowiedziały rozpoczęcie szczegółowego planowania, projektowania i budowy niezbędnej infrastruktury. Burmistrz Rockhampton, Tony Williams, nie krył radości z decyzji, podkreślając, że region od dawna był gotowy na przyjęcie tak prestiżowej imprezy.