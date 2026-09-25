Rząd przyjął zakaz burek i limit cudzoziemców w klasach. Meloni zabrała głos

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Dekret wprowadzający limit 30 procent zagranicznych uczniów w klasie, a także zakaz noszenia muzułmańskich chust - burek i nikabów w szkole – został przyjęty przez włoski rząd „To rozsądne rozwiązania, które nie dzielą, ale pomagają w prawdziwej integracji, zapobiegając powstawaniu klas-gett i zapewniając wszystkim uczniom równe szanse” – stwierdziła premier Giorgia Meloni.

To dekret na rzecz szkoły, która integruje, ale nie rezygnuje z reguł — tak przepisy skomentowała premier Giorgia Meloni po obradach Rady Ministrów. Później na platformie X dodawała: „To rozsądne rozwiązania, które nie dzielą, ale pomagają w prawdziwej integracji, zapobiegając powstawaniu klas-gett i zapewniają wszystkim uczniom równe szanse”.

Zaznaczyła też, że jej rząd chce budować szkołę bez rezygnacji z zasad i ze wsparciem dla tych, którzy mają największe trudności w nauczaniu.

Meloni zapowiedziała zmiany kilka dni temu na wydarzeniu zorganizowanym dla młodzieżówki partii Bracia Włosi.

Jeśli rodzice nie będą chcieli, by dziecko uczyło się włoskiego, poniosą konsekwencje

Minister oświaty Giuseppe Valditara poinformował po posiedzeniu rządu, że we Włoszech jest około 34 tysięcy klas w szkołach różnego stopnia, w których odsetek cudzoziemskich uczniów przekracza 30 proc., a więc jest powyżej wyznaczonego w dekrecie pułapu.

Wszystkie badania międzynarodowe pokazują, że udział rodziców w procesie edukacji dziecka ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu w szkole - podkreślił szef resortu, odnosząc się do decyzji rządu wprowadzającej obowiązek nauki języka włoskiego przez rodziców uczniów. W przypadku poważnych barier językowych i odmowy rodziców rozpoczęcia nauki języka nieletni uczeń może zostać umieszczony w innym miejscu niż dom rodzinny.

Na mocy nowych przepisów szkoła będzie miała obowiązek zawiadomić opiekę socjalną, która z kolei skieruje rodziców na kurs języka włoskiego. W przypadku niezastosowania się do tego obowiązku przewidziane są kary od 200 do 1000 euro.

Kara w tej samej wysokości grozić będzie za złamanie zakazu noszenia w szkole chust zasłaniających twarz.