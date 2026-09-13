Rywalizacja o sztuczną inteligencję i mikrochipy. Nowy etap walki ze szpiegostwem w Korei Południowej

RMF24

Seul zaostrza przepisy i wprowadza twarde kary za wycieki informacji dotyczących kluczowych technologii – od AI po półprzewodniki. Od teraz szpiegostwo na rzecz jakiegokolwiek obcego państwa oznacza minimum 3 lata więzienia.

Znowelizowana ustawa o szpiegostwie dziś weszła w życie. Rozszerza ona zakres przestępstw szpiegowskich. Seul zdecydował się na zmiany ze względu na konieczność ochrony kluczowych technologii w obliczu nasilającej się konkurencji w sektorze półprzewodników i innych gałęziach przemysłu strategicznego.

Zgromadzenie Narodowe przyjęło nowelizację kodeksu karnego 26 lutego, reagując na wieloletnią krytykę, według której dotychczasowe przepisy były nieadekwatne do karania za szpiegostwo technologiczne i przemysłowe z udziałem podmiotów innych niż północnokoreańskie.

Nowy typ przestępstwa

Nowelizacja wprowadza nowy typ przestępstwa: szpiegostwo na rzecz obcego państwa lub organizacji o podobnym statusie, zagrożone karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności. Utrzymano w mocy dotychczasowe przepisy dotyczące szpiegostwa na rzecz „państwa wrogiego”.



Krajowa Służba Wywiadowcza (NIS) z zadowoleniem przyjęła uchwalenie nowelizacji, oceniając, że wzmocni ona zdolność Korei Południowej do zapobiegania wyciekom technologii strategicznych, takich jak półprzewodniki, wyświetlacze, akumulatory czy sztuczna inteligencja.

Dzięki szpiegom Chińczycy pozyskali dostęp do ważnej

Zmiana ta jest następstwem głośnych spraw dotyczących wycieku technologii, w tym postawienia w ubiegłym roku zarzutów pięciu byłym pracownikom Samsung Electronics, oskarżonym o przekazanie kluczowej technologii produkcji pamięci DRAM chińskiemu producentowi CXMT.