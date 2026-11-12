Ruszył szczyt w Dublinie. „Nikt nie może negocjować w imieniu Europejczyków”

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Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej rozpoczął się w czwartek w Dublinie. Uczestniczy w nim blisko 50 przywódców państw i szefów rządów. Jednym z najważniejszych gości jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ma on przedstawić europejskim liderom najnowsze informacje dotyczące sytuacji po zakończonych w środę rozmowach z Rosjanami w Abu Zabi. Przy okazji wizyty w Irlandii zaplanowano również jego spotkanie z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Europejska Wspólnota Polityczna to forum zrzeszające przywódców 27 państw Unii Europejskiej oraz krajów europejskich, które pozostają poza jej strukturami, ale są z nią blisko związane geograficznie.

Bezpieczeństwo Europy i negocjacje dotyczące Ukrainy

Głównym tematem rozmów w Dublinie jest bezpieczeństwo kontynentu, a także trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście zakończone dzień wcześniej w Abu Zabi negocjacje z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.

Chcemy doprowadzić do postępów w rozmowach pokojowych jeszcze przed końcem roku. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało – powiedział w Dublinie Zełeński. Musimy zadbać o to, aby Europa stała się stałym partnerem tych negocjacji. Moja delegacja przekazała mi, że ostatnie rozmowy ze stroną rosyjską były dość konkretne – dodał.

„Nikt nie może negocjować w imieniu Europejczyków”

Przed rozpoczęciem szczytu premier Finlandii Petteri Orpo zaznaczył, że z zainteresowaniem oczekuje na relację Zełenskiego z przebiegu rozmów. Podkreślił jednocześnie, że Europa musi uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości kontynentu. Pewne jest to, że nikt nie może negocjować w imieniu Europejczyków. Musimy mieć miejsce przy stole w tych rozmowach – powiedział.

W czwartek wieczorem ukraiński prezydent ma spotkać się w Dublinie z dwoma wysłannikami Donalda Trumpa: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Amerykańscy przedstawiciele przyjadą do irlandzkiej stolicy bezpośrednio z Moskwy, gdzie przebywali na Kremlu.

Premier Łotwy Andris Kulbergs stwierdził natomiast, że państwa europejskie zachowują wspólne stanowisko wobec Rosji. Jego zdaniem Władimir Putin, próbując wykorzystać obecną sytuację, niespodziewanie „znalazł się pod ścianą”. Odnosząc się do możliwości wyznaczenia specjalnego przedstawiciela Europy do rozmów z rosyjskim przywódcą, wskazał na przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę, który formalnie pełni już taką rolę.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w czwartek w Dublinie, że z Abu Zabi popłynęły pozytywne sygnały. Mamy szansę razem z Amerykanami osiągnąć pokój w Europie - stwierdził.

Pytany o to, kto powinien reprezentować Stary Kontynent w rozmowach z Kremlem, wskazał, że takie formaty już istnieją. Jak podkreślił, jest E3, w skład którego wchodzą Niemcy, Francja i Wielka Brytania, a rozmowy są także prowadzone w szerszym formacie, do którego należy także Polska i Włochy. Nie widzę żadnego problemu w tym, że to tak pozostanie. Ważne jest, by Rosja przyszła do nas i była gotowa do rozmów, wtedy wszystko będzie w porządku - podkreślił.

Nowe sankcje i dalsza pomoc dla Kijowa

Do kwestii wsparcia Ukrainy odniosła się również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Dublinie pozytywnie oceniła fakt, że przedstawiciele Europy uczestniczyli w negocjacjach pokojowych w Abu Zabi, prowadzonych z udziałem Ukrainy, Rosji i USA.

Zapowiedziała także kolejne działania Unii Europejskiej na rzecz Kijowa. Jeszcze przed zaplanowanym na 26–27 listopada szczytem UE w Brukseli Komisja Europejska ma przedstawić 22. pakiet sankcji wobec Rosji. Ponadto poinformuje, w jaki sposób Unia zamierza zabezpieczyć finansowanie potrzeb Ukrainy w 2027 roku.

Polskę podczas spotkania w Dublinie reprezentuje premier Donald Tusk. W piątek szef polskiego rządu weźmie również udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej.