Russell Brand winny gwałtu. Możliwe kolejne procesy

RMF24

Gwiazda telewizji, komik i aktor Russell Brand został uznany przez sąd za winnego gwałtu i napaści seksualnej. Były mąż Katy Perry i jeden z najbardziej znanych brytyjskich prezenterów telewizyjnych zaprzeczał wszelkim zarzutom w czasie procesu, który toczył się w Londynie.

Brand został ​uniewinniony ‌od zarzutów dwóch gwałtów oraz usiłowania napaści na tle seksualnym. Sędzia Joel Bennathan oświadczył, że wyrok zostanie ogłoszony w poniedziałek i że komikowi grozi kara pozbawienia wolności.

Prokuratorzy ⁠w trakcie rozpraw stwierdzili, że 51-latek był drapieżcą seksualnym. Zarzuty dotyczyły okresu od 1999 do 2009 roku. To lata, w których Brand przeszedł drogę od występów ‌komediowych w małych lokalach do kariery prezentera telewizyjnego i hollywoodzkiej gwiazdy filmowej.

Sąd wysłuchał pełnych łez zeznań sześciu kobiet, które mają prawo do dożywotniej anonimowości. Pokrzywdzone się nie znały. Wszystkie zgłosiły się na policję ⁠w następstwie telewizyjnego dokumentu i doniesień prasowych z 2023 roku, kiedy inne kobiety wysunęły anonimowe zarzuty wobec Branda.

Przyznawał się do uzależnień

Reuters przypomina, że Brand otwarcie mówił o swoich zmaganiach z uzależnieniem od narkotyków i seksu. Obie te kwestie opisał w swojej autobiografii z 2007 roku.

Jeden ze świadków, były przyjaciel, z którym Brand mieszkał, zeznał przed sądem, że celem komika było zdobycie 5000 partnerek seksualnych.

Była osobista asystentka Branda, Helen Berger, która pracowała dla niego w latach 2006–2007, stwierdziła, że miał on „szalony apetyt seksualny”.

Nigdy nie wydawał się szczęśliwy po seksie, raczej przygnębiony – stwierdziła podczas zeznań.

To nie koniec kłopotów aktora. Jak wynika z doniesień BBC, brytyjska policja prowadzi kolejne śledztwa w związku z zarzutami o gwałty, jakich miał się dopuścić Brand.

Myślę, że są inne ofiary i jeśli zechcą zgłosić to nam, to oczywiście potraktujemy to poważnie – powiedziała Laura Nelson, która prowadziła śledztwo ws. Branda.

Brand zyskał sławę w Wielkiej Brytanii jako gospodarz programu rozrywkowego. W latach 2000. stał się stałym bywalcem telewizji i radia, a zagrał też w wielu filmach. W 2010 roku poślubił Katy Perry – związek ten, jak powiedział przed sądem, przyniósł mu „oszałamiającą sławę”.

Małżeństwo zakończyło się po 14 miesiącach. Policja nie zabiegała o to, by Perry zeznawała jako świadek w procesie. Nelson jednak dodała, że Perry zawsze może zgłosić się na policję, jeśli posiada jakiekolwiek informacje dotyczące oskarżeń wobec byłego męża.