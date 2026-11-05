Rumunia: Kolejne groźby podłożenia ładunków wybuchowych w samolotach

RMF24

Seria fałszywych alarmów bombowych w samolotach

Jednym z samolotów, który otrzymał groźbę i wylądował w Bukareszcie, była lecąca do Tel Awiwu maszyna linii lotniczej KLM. Jak podały służby, piloci wystąpili o przeprowadzenie kontroli pirotechnicznej statków powietrznych.

Wcześniej podobna groźba pojawiła się w odniesieniu do samolotu linii Wizz Air lecącego z Mediolanu do Bukaresztu oraz samolotu linii Air Serbia lecącego z Belgradu do Bukaresztu.

Fałszywe alarmy bombowe dotknęły w czwartek także loty obsługiwane m.in. przez Aer Lingus, PLL LOT, Wizz Air, Finnair, EasyJet i Iberię. Część samolotów była eskortowana przez myśliwce lub poddana dodatkowym kontrolom po lądowaniu.

Według Reutersa żadne państwo nie wskazało dotąd sprawców tych gróźb.

Groźby wymierzone w loty komercyjne w Europie

Jak przekazała stacja BBC, w czwartek informacje o zagrożeniu otrzymały również lotniska Heathrow i Birmingham w Wielkiej Brytanii. Zarządca Heathrow poinformował, że zgłoszenie uznano za niewiarygodne i nie stwarzało ono zagrożenia dla pasażerów, załogi ani samolotów. Z kolei lotnisko w Birmingham przekazało, że po otrzymaniu groźby natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa we współpracy ze służbami ratunkowymi i innymi partnerami.

Dwa dni wcześnie, we wtorek, odnotowano inną serię gróźb wymierzonych w loty komercyjne w Europie. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Cztery dotyczyły lotów obsługiwanych przez Ryanaira: z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu oraz z Dublina do Sofii. Groźby otrzymały również dwa rejsy do Warszawy – z Kopenhagi (SAS) i z lotniska Londyn-Heathrow (PLL LOT) – a także lot linii Wizz Air z Bergamo do Sofii.

W poniedziałek samolot Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został przekierowany do Budapesztu po otrzymaniu informacji o bombie na pokładzie. Zagrożenia nie potwierdzono.