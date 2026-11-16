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Ruch USA na Bliskim Wschodzie. Takiej sytuacji nie było od miesięcy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (06:27)

Amerykański lotniskowiec USS Roosevelt wpłynął w niedzielę do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Taką informację podał portal Axios, powołując się się na przedstawiciela administracji USA.

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Ruch USA na Bliskim Wschodzie. Takiej sytuacji nie było od miesięcy
Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt, zdj. ANTHONY J. RIVERA /AFP/East News
  • Amerykański lotniskowiec USS Roosevelt wpłynął do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).
  • Znajdują się tam dwa inne lotniskowce: USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln.
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W regionie Bliskiego Wschodu przebywały już wcześniej dwa amerykańskie lotniskowce: USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln. Obszar odpowiedzialności operacyjnej CENTCOM obejmuje region Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Południowo-Zachodniej oraz część Afryki Północnej.

To pierwszy od kwietnia przypadek, kiedy w regionie są trzy lotniskowce. Media podkreślają, iż nie ma pewności, czy któryś z okrętów nie wróci do kraju.

Co dalej z wojną w Iranie?

Prezydent USA Donald Trump i jego urzędnicy w ostatnich dniach twierdzili, że nie mają zamiaru wznawiać działań wojennych przeciwko Iranowi. Jednocześnie prezydent oznajmił, że nie potrzebuje porozumienia z Teheranem. Za wznowieniem ataków opowiada się izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Jak pisze „New York Times”, amerykańscy i izraelscy wojskowi opracowali plany nowych ataków na Iran, wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i inne obiekty o kluczowym znaczeniu dla irańskiej gospodarki. Prezydent Trump nie zdecydował się, by z nich skorzystać.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Iran lotniskowiec

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