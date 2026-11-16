Ruch USA na Bliskim Wschodzie. Takiej sytuacji nie było od miesięcy

RMF24

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Amerykański lotniskowiec USS Roosevelt wpłynął w niedzielę do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Taką informację podał portal Axios, powołując się się na przedstawiciela administracji USA.

W regionie Bliskiego Wschodu przebywały już wcześniej dwa amerykańskie lotniskowce: USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln. Obszar odpowiedzialności operacyjnej CENTCOM obejmuje region Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Południowo-Zachodniej oraz część Afryki Północnej.

To pierwszy od kwietnia przypadek, kiedy w regionie są trzy lotniskowce. Media podkreślają, iż nie ma pewności, czy któryś z okrętów nie wróci do kraju.

Amerykański wywiad alarmuje. Iran posiada nawet 2,5 tysiąca rakiet balistycznych Irański potencjał rakietowy wciąż budzi niepokój na świecie. Według najnowszych doniesień „Wall Street Journal” Iran dysponuje od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca rakiet balistycznych. Te informacje stawiają pod znakiem zapytania wcześniejsze zapewnienia…

Co dalej z wojną w Iranie?

Prezydent USA Donald Trump i jego urzędnicy w ostatnich dniach twierdzili, że nie mają zamiaru wznawiać działań wojennych przeciwko Iranowi. Jednocześnie prezydent oznajmił, że nie potrzebuje porozumienia z Teheranem. Za wznowieniem ataków opowiada się izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Jak pisze „New York Times”, amerykańscy i izraelscy wojskowi opracowali plany nowych ataków na Iran, wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i inne obiekty o kluczowym znaczeniu dla irańskiej gospodarki. Prezydent Trump nie zdecydował się, by z nich skorzystać.