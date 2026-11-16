Ruch USA na Bliskim Wschodzie. Takiej sytuacji nie było od miesięcy

W regionie Bliskiego Wschodu przebywały już wcześniej dwa amerykańskie lotniskowce: USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln. Obszar odpowiedzialności operacyjnej CENTCOM obejmuje region Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Południowo-Zachodniej oraz część Afryki Północnej.
To pierwszy od kwietnia przypadek, kiedy w regionie są trzy lotniskowce. Media podkreślają, iż nie ma pewności, czy któryś z okrętów nie wróci do kraju.
Co dalej z wojną w Iranie?
Prezydent USA Donald Trump i jego urzędnicy w ostatnich dniach twierdzili, że nie mają zamiaru wznawiać działań wojennych przeciwko Iranowi. Jednocześnie prezydent oznajmił, że nie potrzebuje porozumienia z Teheranem. Za wznowieniem ataków opowiada się izraelski premier Benjamin Netanjahu.
Jak pisze „New York Times”, amerykańscy i izraelscy wojskowi opracowali plany nowych ataków na Iran, wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i inne obiekty o kluczowym znaczeniu dla irańskiej gospodarki. Prezydent Trump nie zdecydował się, by z nich skorzystać.