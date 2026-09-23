Rubio rozmawiał z Ławrowem w Nowym Jorku. Putin dostał zaproszenie do USA

RMF24

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow spotkał się w Nowym Jorku z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Rozmowy odbyły się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i trwały około godziny. Po ich zakończeniu Rubio przekazał, że Władimir Putin otrzymał zaproszenie do Stanów Zjednoczonych.

Ławrow i Rubio rozmawiali w środę w Nowym Jorku. Departament Stanu USA, przekazał, że wśród tematów znalazły się stosunki rosyjsko-amerykańskie oraz konflikt w Ukrainie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że zarówno Rosja, jak i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, obejmującym transport zboża i sektor energetyczny. Podkreślił jednocześnie, że oba kraje obrały obiekty energetyczne za główny cel swoich działań wojennych.

Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że Władimir Putin otrzymał zaproszenie na szczyt G20, który będzie odbywał się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie.

Mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie. To będzie okazja do rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi światowymi przywódcami - powiedział Rubio.

„Wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić”

Rubio przyznał, że wśród amerykańskich obaw dotyczących wojny Rosji z Ukrainą jest to, że "może ona się rozprzestrzenić i przenieść na inne obszary; że może rozprzestrzenić się gdzie indziej — czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia”.

To są kwestie, które nas niepokoją. Poruszamy je podczas wielu spotkań, w wielu krajach, ponieważ jest to realna obawa. Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób — wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo do innego państwa - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Uważnie śledzimy doniesienia i podnosimy je z odpowiednimi osobami, na odpowiednich szczeblach - podkreślił Rubio.

Po stronie rosyjskiej w środowym spotkaniu – jak podaje RIA Novosti – uczestniczyli m.in. stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia, ambasador Rosji w USA Aleksandr Darczijew oraz rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Ławrow ma wygłosić wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w sobotę. Rosyjskie MSZ zapowiadało, że przedstawi w nim stanowisko Moskwy wobec najważniejszych problemów międzynarodowych.