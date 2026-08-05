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Różowy spray na XVI-wiecznym zabytku w Granadzie. Turysta zapłaci fortunę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (10:20)

Hiszpańska policja zatrzymała turystę, który pomalował sprayem historyczny budynek w dzielnicy Albaicín w Granadzie. Na XVI-wiecznym zabytku pojawił się napis „Paula” w jaskrawych kolorach. Sprawcy grozi surowa kara finansowa za zniszczenie dziedzictwa kulturowego.

Różowy spray na XVI-wiecznym zabytku w Granadzie. Turysta zapłaci fortunę
Widok na dzielnicę Albaicín w hiszpańskiej Granadzie /Shutterstock
  • Policja zatrzymała turystę, który sprayem pomalował XVI-wieczny zabytek w Granadzie.
  • Na ścianie pojawił się jaskrawy napis „Paula”.
  • Sprawcy grozi grzywna od 3 000 do 30 050 euro.
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Do aktu wandalizmu doszło w historycznej dzielnicy Albaicín, będącą perłą Granady wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Turysta, pochodzący z północy kraju, został zatrzymany po tym, jak przy użyciu różowego i niebieskiego sprayu pozostawił na ścianie XVI-wiecznego Aljibe del Zenete duży napis „Paula”

Aljibe del Zenete to zabytkowy zbiornik wodny zbudowany w stylu mudéjar, który przez wieki służył mieszkańcom Granady. 

Sprawcy grozi grzywna w wysokości od 3 000 do nawet 30 050 euro

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Wandale na celowniku władz w całej Europie

Zajście w Granadzie to kolejny tego typu incydent w Europie na przestrzeni ostatnich lat.

W ubiegłym roku głośno było o brytyjskim turyście, który wyrył inicjały swojej rodziny na ścianie Domu Westalek w Pompejach. Mężczyzna został przyłapany przez pracowników parku archeologicznego – pisze „The Independent”.

Pompeje, podobnie jak Albaicín, są miejscem o ogromnym znaczeniu historycznym. Zniszczone przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku n.e., przyciągają co roku miliony zwiedzających. 

Źródło: RMF24
Tagi: wandalizm

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