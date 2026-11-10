Rozmowy w Abu Zabi ruszyły. Są już pierwsze oświadczenia

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Trójstronne rozmowy pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA rozpoczęły się we wtorek w Abu Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Poinformował o tym przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, a także rosyjska agencja RIA Nowosti, których cytuje Reuters. Wcześniej Ukraińcy spotkali się m.in. z przedstawicielami państw europejskich.

Przed startem głównych rozmów, delegacja ukraińska spotkała się z przedstawicielami m.in. państw europejskich, by uzgodnić stanowiska przed kolejnymi etapami rozmów.

„Rozpoczęliśmy pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej, do których dołączą specjalni wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner. Uzgodnimy nasze stanowiska i skoordynujemy działania przed kolejnym etapem negocjacji” – napisał w serwisie X przewodniczący ukraińskiej delegacji, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow.

Steve Witkoff przekazał w oświadczeniu, że przedstawiciele USA, Ukrainy i partnerów europejskich uznali, że zajęcie się kwestiami bezpieczeństwa po wojnie i ograniczenie ryzyka konfliktu są niezbędne. „Dyskusja dotyczyła sposobów wykorzystania istniejących europejskich instytucji i porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa po zakończeniu wojny w Ukrainie” – podał Witkoff w oświadczeniu cytowanym przez Reuters.

Europejczycy obecni na miejscu

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział we wtorek na antenie radia Franceinfo, że przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii będą w sali spotkań w Abu Zabi, gdzie we wtorek i środę zostaną przeprowadzone rozmowy Ukraińców, Rosjan i Amerykanów.

Rzecznik rządu RFN Steffen Meyer przekazał w poniedziałek, że doradca kanclerza Niemiec ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Guenter Sautter będzie reprezentować Niemcy w Abu Zabi. Jesteśmy częścią tego procesu – powiedział Meyer, nie precyzując jednak, co na czym dokładnie będzie polegać rola doradcy kanclerza Friedricha Merza.

Negocjacje Ukraina-Rosja-USA

W skład ukraińskiej delegacji, prócz Rustema Umierowa, wchodzą: szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow, Dawyd Arachamija - szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu, Serhij Kysłyca – pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta oraz Wadym Skibicki – zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

„Naszymi głównymi priorytetami są zakończenie działań wojennych, zapewnienie wiarygodnych powojennych gwarancji bezpieczeństwa, zagwarantowanie odbudowy gospodarczej i rozwoju Ukrainy oraz postęp w działaniach humanitarnych. Pracujemy nad osiągnięciem jak największych postępów w tych kwestiach i przybliżeniem pokoju” – oświadczył Umierow.

Zaplanowane na wtorek i środę spotkanie w Abu Zabi będzie pierwszym takim przedsięwzięciem od lutego 2026 r. Rosyjską delegacją kieruje jeden z bliższych doradców Władimira Putina, Władimir Miedinski, który uznawany jest za jednego z czołowych ideologów Kremla.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt.

Administracja USA ujawniła, że jej przedstawiciele zwrócili się do Rosji o zgodę na udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na kształt artykułów 4 i 5 NATO (art. 5 to klauzula sojusznicza, przewidująca, że atak na jedno z państw organizacji oznacza atak na wszystkie kraje i zakłada zbrojną odpowiedź – red.), a sam Sojusz miałby udzielić podobnych gwarancji.