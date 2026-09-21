Rozmowy USA i Chin w Nowym Jorku. Padła propozycja współpracy

RMF24

Sekretarz finansów USA Scott Bessent poinformował, że podczas niedzielnych rozmów handlowych delegacji USA i Chin strona amerykańska zaproponowała Chinom stworzenie systemu powiadamiania o ważnych incydentach związanych ze sztuczną inteligencją. Dodał także, że „rozmowy były bardzo udane”.

Bessent oświadczył po zakończeniu niemal 8-godzinnego spotkania z wiceprzewodniczącym ChRL He Lifengiem w Nowym Jorku, że rozmowy były „bardzo udane” i dotyczyły głównie kwestii handlu i sztucznej inteligencji.

Ujawnił przy tym, że strona amerykańska zaproponowała Pekinowi stworzenie mechanizmu powiadamiania o incydentach AI i zakomunikowała, że „chce wspólnej wizji na temat wspólnych celów i wspólnych zagrożeń”. Chodzi o powiadamianie w sprawie tego, czy zdarzają się incydenty, czy coś urasta do poziomu (zagrożenia) bezpieczeństwa narodowego ze strony AI - wyjaśnił.

Rozmowy USA i Chin

Do amerykańsko-chińskich rozmów doszło na tle obaw o bezpieczeństwo związanych z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz apeli liderów branży, by wszcząć z Chinami rozmowy o spowolnieniu prac w tym obszarze.

Jak przekazał przedstawiciel USA ds. handlu, Jamieson Greer, działalność rozpoczęła też powołana jeszcze podczas majowej wizyty Donalda Trumpa w Pekinie amerykańsko-chińska Rada Handlu. To zespół urzędników z obu krajów, którzy mają opracować listę towarów, które miałyby podlegać niższym cłom w handlu wzajemnym.

Spodziewamy się, że na tych listach znajdą się towary konsumpcyjne, towary niskotechnologiczne sprowadzane z Chin, a ze Stanów Zjednoczonych, produkty energetyczne, produkty rolne, potencjalnie urządzenia medyczne i inne tego typu rzeczy - powiedział.

Spotkanie Trump-Xi Jinping

Niedzielne spotkanie miało na celu przygotowanie gruntu pod rozmowy przywódców obu krajów podczas rozpoczynającej się w środę wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie.

Urzędnicy nie zdradzili, czy podczas niedzielnych obrad obie strony doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia obecnego rozejmu w wojnie handlowej. Greer zaznaczył, że rozmowy nie dotyczyły kontroli eksportu wrażliwych towarów i minerałów, jednej z kluczowych kwestii w relacjach handlowych mocarstw.